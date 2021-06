Weer goud! Derwael ook de beste op de balk op WB turnen in Osijek

Nina Derwael tankt in Osijek met zege op brug vertrouwen, maar uitvoering moet beter voor olympisch goud: “Score ligt onder doel Tokio”

14:18 Met goud op de brug is de Kroatische missie volbracht voor Nina Derwael. Toch blijft er richting Tokio nog werk aan de winkel. De score in de finale van 15.000 moet hoger als ze haar gouden doel op de Spelen wil waarmaken. “15.000 ligt onder haar olympisch doel”, zegt haar trainster Marjorie Heuls. Waar is verbetering mogelijk? En ook belangrijk: hoe zit het met de concurrentie?