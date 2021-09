Weer een record rijker: Tom Brady gidst Tampa Bay Buccaneers naar zege en wordt zo oudste ‘starting quarterback’ ooit die NFL-wedstrijd wint

Bij de Cowboys maakte Dak Prescott zijn wederoptreden na bijna een jaar afwezigheid. Hij had een zware enkelblessure, kende complicaties na één van zijn twee operaties – hij verloor zelfs even het gevoel in zijn tenen. Vannacht liet Prescott zien dat hij weer helemaal de oude is. Een fenomenale prestatie.

Hij is opnieuw een record rijker. Brady is met zijn 44 jaar en 37 dagen de oudste ‘starting quarterback’ om een wedstrijd te winnen in de geschiedenis van de NFL. Zijn voorganger Vinny Testaverde was 44 jaar en 19 dagen oud. Dat Brady de records breekt, hoeft niet zozeer te verbazen. De manier waarop hij het doet op die leeftijd daarentegen....

Nochtans waren er twijfels voor aanvang van het seizoen. Brady – die na de winst in de Super Bowl vorig jaar corona opliep – speelde vorig seizoen door met een scheur in de kruisbanden van de knie. Hij werd geopereerd en moest het grootste deel van de voorbereiding herstellen. “Dat was niet gemakkelijk”, zei hij daarover. “Revalideren is nooit gemakkelijk, maar je moet erdoor. Het was een uitdaging, zelfs voor iemand die al zo lang speelt zoals ikzelf. ‘I think that’s why I love the sport.’” Op basis van vannacht is die liefde wederzijds en eeuwigdurend.