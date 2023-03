“We zitten op een dieptepunt en de beleidsmakers zijn niet de slimsten”: snookerlegende Ronnie O’Sullivan gaat maand voor WK met de voeten vooruit

Een drama voor het imago van de sport. Volgens Ronnie O’Sullivan heeft het snooker een dieptepunt bereikt. “Dit is erger dan een gewone crisis”, vindt hij. ‘The Rocket’ luidt daarom de alarmbel in de Engelse media. Hij vindt dat er dringend nood is aan geschikte mensen om de lijnen uit te zetten én om ervoor te zorgen dat het prijzengeld dat te verdienen valt op de World Snooker Tour stijgt.

“Onze sport zit in de problemen”, aldus O’Sullivan bij The Sun. “Eigenlijk is er per jaar minimaal 50 miljoen pond extra nodig om de World Snooker Tour op de rails te krijgen. Want op dit moment zijn de cijfertjes niet om over naar huis te schrijven. Verdeeld over 25 events bedraagt het prijzengeld 10 miljoen pond voor 128 spelers. Dat is gewoon te weinig. Het moet minstens verdrievoudigd worden. Voor Wimbledon alleen bedraagt het prijzengeld misschien al vijftig miljoen pond.”