"We wilden haar achillespees doorsnijden": het verhaal achter één van de meest ophefmakende sportschandalen, op 50ste verjaardag van hoofdrolspeelster

Judoka Dirk Van Tichelt hangt kimono aan de haak: "Niet meer kunnen ravotten met m'n kinderen viel me zwaar"

30 oktober Dirk Van Tichelt trok, zoals verwacht, vandaag een streep onder zijn carrière als judoka. Een nekhernia deed de 36-jarige Kempenaar, die vorig jaar brons won in Rio, inzien dat het gedaan was. Welke pad hij nu inslaat, daar moet hij zich nog over beraden.