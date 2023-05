“We leven niet in sprookje, maar in harde realiteit”: Thibaut Vervoort ambitieus voor WK 3x3, ondanks uitrangeren bezieler Celis

Net geen olympische medaille in Tokio. En ook net naast het podium op het WK in Antwerpen. In Wenen hoopt Thibaut Vervoort, alias ‘Must See TV’, met de 3x3 Lions nu wel in de prijzen te vallen. Ook al zagen ze Nick Celis, de grote bezieler van hun project, aan de kant geschoven worden. “Dat is niet fijn, maar we moeten daar volwassen op reageren.” Versta: met resultaten.