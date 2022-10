“We konden er niet zijn voor elkaar en dat woog”: relatiebreuk en ellende met de knie bezorgden Nina Derwael moeilijke aanloop naar WK turnen

WK ARTISTIEKE GYMNASTIEKNa meer dan een jaar zonder competitie maakt Nina Derwael over een tiental dagen haar rentree op het WK artistieke gymnastiek in Liverpool. Een medaille aan de brug behoort tot de mogelijkheden, maar is zeker geen garantie, want de olympische kampioene kende fysiek wel wat probleempjes. En ook emotioneel waren er ups en downs, onder meer door de relatiebreuk met haar vriend Siemen Voet.

Het is de rechterknie die Nina Derwael, net als in Tokio, weer parten speelt. Na de Spelen laste de 22-jarige gymnaste een lange pauze in en leek de fysieke hinder verdwenen maar zodra ze de trainingen hernam en de belasting optrok, was de pijn weer daar. Het werd voor haar zoeken naar het juiste evenwicht tussen voldoende trainen en sessies bij de kinesist.

Resultaat is dat Derwael nog niet op haar best is. Volgens haar trainster Marjorie Heuls zit ze nog maar aan 80 procent van haar capaciteiten. Dat kan volstaan om het podium te halen op het WK - Derwael treedt aan op de brug met ongelijke leggers en de balk - maar net zo goed keert ze met lege handen naar huis. “Ik haal dezelfde startwaarden als in 2018 en 2019, waar ik telkens de wereldtitel won, maar de kwaliteit in mijn uitvoering is er nog niet”, zei ze vandaag in Gent. “Maar mijn echte doelen, dat zijn het WK van 2023 in Antwerpen en de Spelen van Parijs. Uiteraard droom ik van een nieuwe titel maar je moet ook realistisch zijn. In LIverpool gaan er tal van gymnasten zijn die beter voorbereid dan ik aan het WK beginnen.”

Mentaal was het voor Derwael niet makkelijk om te aanvaarden dat ze niet zomaar weer de draad kon oppikken en dat er fysiek veel werk op de plank lag. En dan kwam er ook nog een relatiebreuk bij. Derwael was sinds 2018 samen met profvoetballer Siemen Voet, die nu bij Slovan Bratislava speelt. Die afstand deed hun relatie geen goed en ze kostte Derwael ook veel energie. “Het ging niet meer”, bekende Derwael. “Ik zag ervan af als hij niet in België was en ik miste ook trainingen door naar daar te gaan. We konden er niet zijn voor elkaar en dat woog op mij. We zagen ons leven niet meer dezelfde richting uitgaan en dan heb ik het niet alleen over sportieve zaken.”

Na wat slapeloze nachten en lang nadenken besliste Derwael dan om er punt achter te zetten. “Ik heb niet zozeer mijn carrière, maar wel mezelf boven de relatie gesteld. Het was gewoon op voor mij en ik ben niet het type dat daar dan in blijft hangen. Uiteraard doet dat pijn maar ik voel aan mezelf dat het de juiste beslissing was. Ach, ‘t zijn zaken die bij het leven horen, zeker?”

