Wat scheelt het! Armand Duplantis zet eigen wereldrecord polsstokspringen net niet scherper

Atletiek “Ik ben aan een periode in mijn carrière toe dat ik alles moet beginnen wikken en wegen”: tienkamper Thomas Van der Plaetsen geeft deelname aan WK 2022 niet op

Wat voor Thomas Van der Plaetsen de apotheose van z’n carrière moest worden, draaide uit op een regelrechte nachtmerrie. Op de Spelen in Tokio knapten bij het verspringen de hamstrings van zijn rechterbeen. De 31-jarige tienkamper moest het olympische toneel in een rolstoel verlaten. Na zes maanden revalideren is Van der Plaetsen klaar om te praten. Over die ongelukkige dag en over zijn toekomst: “De liefde voor de sport is er nog maar ze kreeg wel een deuk.”

31 januari