Wat levert vijfde plek op voor Van den Bergh? Heeft hij een vast inkomen? En hoeveel wegen zijn pijltjes? Onze experts beantwoorden al uw dartsvragen

Volleybal Yellow Tigers loten zware groep met Servië, Azerbeid­zjan, Rusland, Frankrijk en Bosnië

20 mei De Belgische volleybalvrouwen (CEV 12) ontmoeten titelhouder Servië (CEV 1), Azerbeidzjan (CEV 5), Rusland (CEV 6), Frankrijk (CEV 20) en Bosnië (CEV 30) in de groepsfase van het EK volleybal. Dat was het resultaat van de loting in de Servische hoofdstad Belgrado. De Tigers zullen hun wedstrijden ook in Belgrado afwerken.