“Wat kan ik zeggen?”: Belgische bokser Yves Ngabu mag zich in Rusland voor tweede kamp op rij bekocht voelen

Ngabu nam het in het Russische Jekaterinenburg op tegen Evgeny Tishchenko, olympisch bokskampioen van de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Een partij die de gewezen voetballer haast verplicht was om te winnen om te kunnen vechten voor de titel bij de cruisergewichten (een categorie tussen licht zwaargewicht en zwaargewicht) voor boksbond WBO, nadat hij vorig jaar op al even controversiële wijze was verloren tegen de Fransman Brandon Deslaurier. Die deed Ngabu met een ongeoorloofde klap neergaan, maar werd daar niet voor bestraft in een partij die op een 'no contest' uitdraaide.

En ook in Rusland kon Ngabu onder verdachte omstandigheden niet winnen ondanks dat hij de betere bokser was. Nadat hij in de eerste ronden Tishchenko kon afhouden, beukte hij vanaf de zesde ronde steeds vaker door het Russische pantser. In de zevende ronde deed Ngabu Tishchenko pijn met een uppercut en nam hij duidelijk de bovenhand.

Na tien ronden was het dan tijd om een winnaar uit te roepen. Iedereen verwachtte dat de arm van Ngabu de lucht in zou gaan, maar de scheidsrechter stak de arm van Tishchenko de lucht in. Ngabu kon z'n verbazing niet verstoppen en liet met een veelzeggende gezichtsuitdrukking zien dat hij het niet eens was met de beslissing. Nog maar de tweede ‘nederlaag’ in zijn carrière, naast 22 zeges.

Op Instagram reageerden veel fans kwaad op de controversiële nederlaag. Meningen die Ngabu gretig deelde op zijn eigen Instagram-pagina. Hij sloot zich ook aan bij een post van 12 Raund Boxing, waar te lezen is: “Dit zou niet de uitslag mogen zijn!”

Ngabu zelf reageerde, ook via Instagram, kort op zijn nederlaag. “Wat kan ik zeggen? Shit happens. We blijven positief, blijven gaan.” Vervolgens deelde hij een video van het gehavende gezicht van Tishchenko. In schril contrast stond het frisse, lachende gezicht van Ngabu zelf. “Kijk naar zijn gezicht en het mijne. Zegt genoeg, hé. En zeggen dat ik voor de wedstrijd al pijn had aan mijn schouder.”

Ngabu wil echter niet in een hoekje zitten klagen. “That’s life. Ik heb al veel te veel meegemaakt om nu te stoppen. Ik ben een strijder. Niets gaat me tegenhouden.”

Volledig scherm Het bebloede gezicht van Tishchenko en het ongeschonden gezicht van Ngabu. © Instagram / Instagram