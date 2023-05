“Wat is het volgende, wie overleeft de messteek?”: nieuwe ‘gevechtssport’ Power Slap steeds populairder, maar ook meer en meer controversieel

Het is Dana White (de baas van de grootste MMA-competitie UFC) menens met zijn Power Slap, de nieuwe ‘gevechtssport’ waarbij twee kleerkasten elkaar beurtelings met de vlakke hand op de wang proberen neer te slaan. Met dank aan virale clips op de sociale media groeit de sport en op woensdag vond in Las Vegas ‘Power Slap 2' plaats, een pay per view-event als was het een grootse MMA- of bokskamp. Maar experts stellen zich vragen.

Viernes (l) versus Hutchinson, met promotor Dana White in het midden.

De uitsmijter woensdag was de eerste zogenaamde 800 pond (362 kilogram)-clash tussen ‘superzwaargewichten’ Dayne ‘Da Hawaiian Hitman’ Viernes en Adam ‘Slap for Cash’ Hutchinson. Terwijl die laatste een chocoladereep tussen de kiezen stak, maakte hij zijn opwachting op het podium voor de weging in het Apex, waar White ook zijn UFC-events organiseert in Las Vegas. Beide vechters waren samen goed voor 374 kilogram, droog aan de haak. De eerste poging overleefden beiden nog, maar bij klap nummer twee ging de Amerikaan Hutchinson na een ware mokerslag onherroepelijk tegen het canvas.

Hutchinson gevloerd.

De oorsprong van de ‘sport’ bevindt zich in het oosten van Europa, waar drie jaar geleden de 168 kilogram zware Rus Vasiliy Khamotiskiy een ware sensatie was. In een video zie je hoe ‘Dumpling’, zoals zijn bijnaam luidt, ‘gothic' Pete Davidson verslaat om 500 euro te winnen. In andere video’s crashte hij watermeloenen of gooide hij tractorbanden de lucht in.

Een Slap fight-vi­deo op TikTok behaalt gemiddeld 10 miljoen views. Om dat even in perspec­tief te plaatsen: bij MMA is dat 1,5 miljoen, voor UFC 700.000 en NFL 545.000. Dit is een sport voor de moderne sportlief­heb­ber. Promotor Dana White

Maar in oktober 2021 ging het tijdens Punchdown een eerste keer mis, toen de Poolse ‘slap fighter’ en bodybuilder Artur ‘Waluś’ Walczak (46) na de vierde slag zware hersenschade opliep tijdens een event in Wroclaw. In het ziekenhuis belandde hij in een coma om een maand later het leven te laten na orgaanfalen. Er werd een onderzoek ingesteld naar de veiligheidsomstandigheden, maar dat baatte weinig. Punchdown veranderde louter de naam en heet nu Slap Fighting Championship.

Artur Walczak.

Experts stellen zich vragen. Zo is er de in Amerika bekende neuroloog Chris Nowinski, afgestudeerd aan Harvard en daarna zelf worstelaar geweest. Hij bekritiseerde de sport door een video te posten van Power Slap 2 waarbij een deelnemer, Chris Kennedy, nadat hij neergaat de zogenaamde scherm- of hekwerkrespons vertoont die duidt op een traumatisch hersenletsel. De onderarmen van het slachtoffer gaan dan na de klap enkele seconden lang in een onnatuurlijke positie. Verlengd of gebogen, meestal in de lucht.

“Dit is intriest", tweette Nowinski, medestichter en voorzitter van de ‘Concussion Legacy Foundation’. “Merk de schermrespons op die duidt op de eerste hersenschade. Deze man zou zomaar nooit dezelfde meer kunnen zijn. Dit is pure uitbuiting. Wat is het volgende? Wie kan er een messteek overleven?”

“Aangezien er geen enkele verdediging is toegelaten, ga je veel hersenschuddingen en zelfs totale bewusteloosheid krijgen”, schrijft journalist Trent Reinsmith op de UFC-nieuwssite Bloody Elbow. “Dit krijg je wanneer je 13-jarige jongens een nieuwe sport laat uitvinden”, vult zijn collega-journalist Ben Fowlkes aan. Luke Thomas, een vechtsportanalist voor CBS, zegt op Twitter: “Dit is vrij schaamteloos. Er is helemaal geen bescherming. Er zijn totaal geen belemmeringen. Dan kan je evengoed elkaar in de edele delen gaan schoppen.”

Maar Dana White verdedigt met hand en tand zijn Power Slap en zegt dat er veel geld uitgegeven wordt om de deelnemers tijdens en na de kamp van de nodige medische attentie te voorzien. “Samen met de Nevada State Athletic Commission (NSAC) heb ik duidelijke gedefinieerde regels, ranglijsten, gewichtsklassen en medische testen bedacht. Maar dit moeten de mensen nog leren begrijpen, net zoals dat bij MMA het geval was. Kijk, in het boksen incasseren vechters soms 300 tot 400 klappen per kamp. Bij Slap fighting gaat het maar om enkele slagen... Weet je, als je het verdorie niet leuk vindt, kijk er dan ook niet naar.”

Dana White.

Maar gekeken, dat wordt er. White, richting de criticasters die vinden dat Slap fighting snel moet verdwijnen: “Deze sport is een blijvertje hoor. Ik weet niet of jullie dit al gezien hebben, maar een Slap fight-video op TikTok behaalt gemiddeld 10 miljoen views. Om dat even in perspectief te plaatsen: bij MMA is dat 1,5 miljoen, voor UFC 700.000 en NFL 545.000. Dit is een sport voor de moderne sportliefhebber. Dit zal helemaal door zijn dak gaan. Power Slap heeft alles in zich om next level te gaan.”

Wat zijn de regels van het Slap fighting? Het concept is eenvoudig. Twee tegenstanders staan tegenover elkaar. Een toss bepaalt wie mag beginnen. Beurtelings geven de deelnemers elkaar een mep met de vlakke hand op de wang. Je hebt dertig seconden tijd om die klap uit te delen. Nadien is er een halve minuut herstel, waarna de tegenstrever zijn slag mag uitdelen. Zo gaat het heen en weer. De overwinning wordt bepaald door een knock-out, technische knock-out of op punten. De aanvaller moét met de handpalm slaan, de verdediger mag de slag niet blokkeren of mag niet terugdeinzen. De wedstrijden worden in 2023 door betaalzender TBS (onderdeel van Warner Bros. Discovery) uitgezonden. Het gaat om een achtdelige reeks, nadien wordt voor het eerst een Power Slap-rangschikking opgesteld. Het doel is om langzamerhand de hele wereld te veroveren. Of hoe Power Slap even populair moet worden als MMA.

Wie is Dana White? Dana White is uitgegroeid tot de machtigste man in de MMA-wereld. Hij is sinds 2001 de voorzitter van de de Ultimate Fighting Championship (UFC), de koningsklasse van de Mixed Martial Arts die hij deed uitgroeien tot een miljardenbusiness. Het is mede dankzij White dat MMA'ers als Conor McGregor of Khabib Nurmagomedov uitgroeiden tot wereldvedetten. Het vermogen van White wordt geschat op 500 miljoen dollar (zo'n 475 miljoen euro). Dana White en Conor McGregor.

