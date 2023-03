Wat is het? En hoeveel verdien je met een gevecht? Alles wat u moet weten over Cage Warriors, dat ook voor Conor McGregor de ideale springplank was

Vrijdagavond kan u op de site en in de app van HLN het Cage Warriors-gevecht tussen onder anderen de Antwerpenaar Jan Quaeyhaegens en de Italiaan Alberto Ciardo volgen. De MMA-tak Cage Warriors maakt meer en meer furore, waardoor er een hele wereldtour is opgestart. Een overzicht van een van de snelstgroeiende sporten ter wereld.

Wat is Cage Warriors?

Cage Warriors is een in 2002 opgerichte Britse organisatie onder de hoede van Graham Boylan in het Mixed Martial Arts (MMA), een multidisciplinaire gevechtssport dat onder andere kungfu, kickboksen, judo, thaiboksen, worstelen, boksen, karate en jiujitsu combineert. Bij MMA wordt zowel in een staande houding gevochten als op de grond. Cage Warriors (CW) volgt dezelfde regels als andere MMA-takken. Zo bestaat een kamp uit drie ronden van elk vijf minuten, behalve bij gevechten om een kampioenstitel. Die bestaan uit vijf ronden.

Een kamp kan op verschillende manieren gewonnen worden, bijvoorbeeld door een (technische) knock-out of een besluit. Dan beslist de jury over de winnaar. Maar het is zeker niet zo dat alles mag. Acties zoals kopstoten, prikken in de ogen, bijten en trappen richting de keel zijn ten strengste verboden. Er zijn acht verschillende gewichtsklassen, gaande van vlieggewichten tot zwaargewichten. Maar in deze sport krijgen de lichtgewichten, waarin ook Jan Quaeyhaegens vecht, de meeste aandacht omdat zij de ideale mix van snelheid én kracht etaleren.

De sport is steeds groter aan het worden en wint aan populariteit, waardoor er dit jaar een hele wereldtour op poten is gezet. Naast Londen, Manchester, Dublin en events in Frankrijk en Italië, vindt er ook maar liefst vier keer een event plaats in San Diego. Op 3 maart was er de eerste avond van het seizoen, met de Braziliaan Wilson Reis (38) als grote overwinnaar. In 2018 was er ook een Fight Night in de Antwerpse Lotto Arena.

De kracht van Cage Warriors

Michael Bisping, alias ‘The Ultimate Fighter’, Liverpudlian en cultfenomeen Paddy ‘The Baddy’ Pimblett, een lichtgewicht dat momenteel furore maakt in het Ultimate Fighting Championship (UFC), en de controversiële Ier Conor McGregor zijn de bekendste exportproducten van Cage Warriors bij de mannen. Bij de vrouwen is dat vooral de Poolse Joanna Jedrzejczyk, wiens beelden na een subduraal hematoom viraal gingen. Namen die dankzij Cage Warriors de doorbraak richting UFC forceerden.

Dat is meteen ook de kracht van Cage Warriors: het is een springplank richting UFC, in voetbaltermen de Champions League van de MMA. Wie een titelriem pakt in de ‘Europa League’, wordt zelden genegeerd door Dana White, de voorzitter van het UFC. Cage Warriors gaat er ook prat op als een goede huisvader zijn financiën te beheren, inclusief het goed begeleiden en omringen van zijn vechters. Daarom staan veel - beginnende - vechters alles behalve weigerachtig wat betreft een overgang naar Cage Warriors.

Ook een Belg maakt furore in de ‘Europa League’ van de MMA. Jan Quaeyhaegens is momenteel onze beste MMA-vechter. Hij tekende in 2022 een contract bij Cage Warriors en won al 10 kampen tegenover 4 verloren wedstrijden. ‘Q-Bomb’, zoals zijn bijnaam luidt, vecht bij de lichtgewichten en is dit jaar voor het eerst aan zet op 17 maart. Als Quaeyhaegens die partij tegen de Italiaan Ciardo wint, staat niets nog een zogenaamde beltfight in de weg. Dan mag hij een gooi naar de kampioenschapsriem doen. Om dan zijn grote doel te bereiken: ook die kamp winnen en doorstoten naar het UFC.

Andere Belgen?

Naast Jan Quaeyhaegens telt België nog vijf andere voltijds professionele MMA-vechters. Eén daarvan is Donovan ‘Vegas’ Desmae die tegenwoordig uitkomt voor het Poolse KSW, de grootste MMA-organisatie in Europa. Ook Artur Szczepaniak uit Genk heeft recent een contract bij KSW getekend en maakte daar al grote indruk. In die mate dat Artur op zaterdag 22 april voor de KSW-titel bij de weltergewichten vecht tegen de Poolse Adrian Bartonski. Het is de eerste keer dat een Belgische MMA-vechter zo ver doorstoot. Bartosinski is nog ongeslagen in zijn carrière en heeft een palmares van 13 winstpartijen waarvan 10 op KO.

En er is Brian Bouland, maar hij concentreert zich meer op z’n eigen vechtschool en trainerscarrière. Rustam Serbiev is als ‘halve’ Gentenaar een apart en straf verhaal en wordt omarmd door de befaamde ex-kampioen Khabib Nurmagomedov. Ten slotte is er ook nog Cindy ‘Battlecat’ Dandois.

De ultieme Cage Warriors: Conor McGregor en Michael Bisping

Er is natuurlijk Conor ‘The Notorious’ McGregor, de rijkste en waarschijnlijk meest bekende MMA-vechter aller tijden. Voor CW won hij vier gevechten en verloor hij er één, in UFC won hij van Max Holloway, Dustin Poirier, Chad Mendes, Jose Aldo en Eddie Alvarez, waarna zijn twee gevechten met Nate Diaz (verlies en winst) legendarisch waren. Daarna zorgde hij voor een pay per view-record in het UFC met zijn kamp tegen Khabib Nurmagomedov en zijn enige wedstrijd als bokser tegen Floyd Mayweather genereerde 500 miljoen Amerikaanse dollar. ‘The Money Fight’. Maar de handel en wandel van McGregor de voorbije jaren heeft de Ier, die nog in weinig lijkt op de topvechter van weleer, veel fans gekost.

Dan is er veel meer respect voor Michael ‘The Count’ Bisping (44). The Ultimate Fighter: charisma, hartstocht, uithouding en kracht in één. Ook het grote voorbeeld van Jan Quaeyhaegens. In Cage Warriors won hij zijn vier gevechten, waarna hij ook in het UFC grote sier maakte bij de licht zwaargewichten en middengewichten. Sloeg Luke Rockhold in de eerste ronde van een titelgevecht in die laatste categorie knock-out. 30 zeges in 39 kampen. Moest met een oogprobleem afhaken na een trap in het gezicht van Vitor Belfort. Is momenteel een filmster, podcaster, commentator, analist, tv-host en zelfs auteur.

Wat valt er te verdienen?

Grote vetpotten zijn er, naar analogie met het voetbal in de Europa League, niet te verdienen bij Cage Warriors. Een zege in de competitie staat gelijk aan “een bescheiden maandloon”, dixit Jan Quaeyhaegens. Dan is UFC financieel een pak interessanter. Met een starterscontract krijg je 12.000 euro wanneer je in de octagon staat voor een kamp, 12.000 erbij als je die ook wint. Dat is echter een bruto bedrag en er moeten ook nog kosten vanaf voor trainers, verzorgers en reizen. Sponsors zijn dus een belangrijk gegeven in het MMA. En een naam, waardoor je in plaats van een starterscontract kan onderhandelen over de gage van een komend gevecht. Een kwaliteit die McGregor als geen ander uitspeelt: volgens Forbes was niet Messi of Ronaldo, maar ‘The Notorious’ met 149 miljoen euro de best betaalde atleet van 2020. Een jaar later verkocht hij ook zijn whiskymerk ‘Proper Twelve’ voor 130 miljoen, wat zijn vermogen op 240 miljoen euro bracht.

Hoe kijken?

Om al de gevechten vanop de eerste rij te beleven, kan je uiteraard ter plekke gaan. Een ticket voor een kamp verschilt per locatie en per categorie. De meeste kaartjes schommelen tussen de 50 en 70 euro. De gevechten kan je online bekijken door een UFC Fight Pass aan te schaffen.

