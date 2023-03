Wat een stunt! Roeselare vloert volleybalgrootmacht Modena met 0-3 in heenmatch finale CEV Cup

Een wereldse prestatie. Roeselare heeft in de heenwedstrijd van de finale van de CEV Cup een 0-3-stuntzege geboekt bij de Italiaanse topclub Modena. 21-25, 23-25 en 21-25 waren de setstanden in het PalaPanini. De terugwedstrijd volgt volgende week woensdag op Schiervelde.

Een legendarisch duel met Rotty als dé absolute pechvogel. De speler van het jaar moest bij 3-2 in de eerste set al naar de kant met een pinkblessure. Gelukkig voor de West-Vlamingen bewees Tammearu afgelopen zondag in Leuven na zijn enkelblessure weer helemaal fit te zijn. Dat zou ook blijken, want met een offensieve 4 op 6 toonde hij zich samen met die andere aanvalsmachine Kukartsev (4 op 7) trefzeker. Aanvalspercentage van de ploeg: 63%. Uitmuntend. Met dergelijke cijfers kun je geen set verliezen.

Bij Modena wisten ze niet goed wat er gebeurde, al gaf de nonchalance van vedette Ngapeth geen blijk van Italiaanse paniek. De spectaculaire punten van Kukartsev deden wel vele Italiaanse monden openvallen. Ook bij 10-13 in set twee. De 20-23 mocht dan weer in het rijtje van technische wonderen. Roeselare met de twee gewonnen sets al in een gunstige uitgangspositie.

Allicht niemand die na 45 minuten zo’n droomscenario voor ogen had. Kon het mirakel zich helemaal voltrekken? Tammerau en Kukartsev antwoordden volmondig ja: 11-14. Modena had nog een speldenprikje in huis tot 19-21, nadien was het weer tijd voor de Kukashow. Een service vol machtsvertoon dompelde Roeselare in volledige euforie onder. Volgende week hebben de troepen van Vanmedegael genoeg aan twee setjes -in een bomvolle Tomabelhal- om het onmogelijk gewaande te finaliseren. Het zou 21 jaar geleden zijn. En ja, de West-Vlamingen mogen meer dan ooit geloven dat sprookjes bestaan.

Modena: Bruno 1(Sala), Ngapeth 11(Pope), Sanguinetti 3, Lagumdzija 22, Rinaldi 7(Bossi) (Maréchal), Stankovic 4. Libero: Rossini.

Roeselare: D’Hulst (Ahyi), Rotty (Tammearu 10), Coolman 4, Kukartsev 17, Verhanneman 7, Fasteland 7. Libero: Deroey.

Volledig scherm © BELGA