Wat een stunt! Roeselare naar Europese finale na winst in golden set tegen Italiaanse topper

VOLLEYBAL - CEV CUPRoeselare heeft zich na een moeilijke terugwedstrijd geplaatst voor de finale van de CEV Cup. Het stond op het beslissende moment -in de golden set- paraat tegen de wereldtoppers van Piacenza. Na deze sensationele stunt wacht Modena in de finale. Het is 21 jaar geleden dat een Belgische club een Europese finale bereikte.

Ondanks de riante uitgangspositie (3-0) gaf Verhanneman zijn ploeg vooraf maar 20% kans op kwalificatie en al snel zou blijken waarom. De Italianen tapten uit een heel ander vaatje dan vorige week en overklasten de West-Vlamingen in alle onderdelen. Setter Brizard toonde zich in het openingsspel de opvallendste figuur: 3 op 3 in aanval en een ace. Roeselare had offensief alle moeite van de wereld, zelfs Kukartsev vond zijn draai niet op Italiaanse bodem (4 op 10). In het tweede spel werden de West-Vlamingen bij momenten van het parket geveegd: 4 directe receptiemissers. Depovere kon de blamage vermijden met sterk opslagwerk. Een veel beter Roeselare moest pas diep in de derde set de rol lossen na een paar opslagbommen van Brizard. De Belgen hadden wel duidelijk vertrouwen getankt. In de beslissende golden set mocht Roeselare weer hoop koesteren na twee outsmashes van Leal en zelfs dromen wanneer Kukartsev de 8-10 blokte. Youngster Seppe Rotty ace zijn team op het perfecte moment naar 10-13. Een opslagmisser van Simon bracht Roeselare in een delirium en in een Europese finale.

De Roeselaarse kwalificatie voor de finale is ‘historisch’ omdat het 21 jaar geleden is dat een Belgische club zich kon plaatsen voor een Europese finale. En Roeselare won in 2002 de Europese finale (Top Teams Cup, de huidige CEV Cup) ook in Czestochowa.

Maar Maaseik (finalist Champions League in 1997 en 1999 en finalist CEV Cup 2008), Roeselare (finale Challenge Cup = EB 3 in 98 en 99) en Hörmann Genk (finale Confederale beker = EB3) deden dat al eens voor: zich plaatsen voor een Europese finale. Alleen Roeselare kon die ook effectief winnen. Ze kunnen dat 21 jaar later nog eens overdoen tegen Modena waar ex-Roeselarespeler Rousseaux op de bank zit. De heenmatch wordt op 29 maart in Modena gespeeld, de terugmatch staat op 4 of 5 april geprogrammeerd in de Tomabelhal. (MPM/BRV)

Piacenza – Roeselare

3-0

25-17, 25-19, 25-21

Golden set: 12-15

Piacenza: Brizard 8, Lucarelli 11, Simon 12, Romano 16, Leal 18, Caneschi 4. Libero: Scanferla

Roeselare: D’Hulst (Ahyi), Rotty 10(Tammearu), Coolman 9, Kukartsev 14(Depovere 1), Verhanneman 6, Fasteland 7. Libero: Deroey.