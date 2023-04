Wat een stunt! Luca Brecel staat in halve finale van WK snooker na straffe ommekeer tegen legende Ronnie O’Sullivan

O’Sullivan: “Becel is de meest getalenteerde snookerspeler die ik ooit heb gezien”

O’Sullivan stak na afloop zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Brecel speelde ongelooflijk. Ik hou ervan om bezig te zien. Hij is zo’n dynamische speler, boordevol talent. Hij is waarschijnlijk de meest getalenteerde snookerspeler die ik ooit heb gezien.” Straffe woorden van iemand die in 1992 zijn debuut maakte in het profcircuit. “Brecel is ook een geweldige kerel. Hopelijk verovert hij nu de wereldtitel.”