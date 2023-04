Wat een stunt! Luca Brecel staat in halve finale op WK snooker na straffe ommekeer tegen legende Ronnie O’Sullivan

Maakt Brecel een kans tegen snookerle­gen­de O’Sullivan? “Ronnie speelt vooral tegen zichzelf. Als de frustra­ties de bovenhand nemen, liggen er zeker kansen”

‘t Is zover. Luca Brecel neemt het vandaag in de kwartfinale van het WK snooker op tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. De Engelsman gaat op zoek naar een achtste wereldtitel en heeft niets dan lovende woorden voor zijn volgende tegenstander. “Hij is echt een fenomenale speler”, aldus ‘The Rocket’. Nu rest nog de vraag of Brecel ook de Engelse snookerlegende kan kloppen. Volgens voormalig profspeler Bjorn Haneveer alleszins wel.