Wat een prestatie: Loena Hendrickx bezorgt ons land een historische zilveren medaille op het WK kunstschaatsen

Vorig jaar werd Hendrickx in het Zweedse Stockholm vijfde, haar beste resultaat tot vandaag op een wereldkampioenschap. Tijdens de Olympische Winterspelen vorige maand in Peking schaatste ze naar een achtste plaats. Op het EK in januari in het Estse Tallinn werd ze vierde achter drie Russinnen. Door de oorlog in Oekraïne waren de Russische dames dit jaar niet aanwezig in Montpellier.