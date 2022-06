Wat een ontknoping: zaal ontploft na buzzer beater van Chicago Sky, Meesseman geeft de assist

BK atletiek BK ATLETIEK. Alexander Doom verlengt zijn titel op de 400 meter en doet gouden zaak voor WK-selectie

Dit weekend staat het Belgisch kampioenschap atletiek op het menu. Het wordt om meerdere redenen een bijzondere editie, want de locatie is uitzonderlijk niet de Heizel, maar wel in Gentbrugge, en het BK duurt voor het eerst drie dagen en begint al op vrijdag. Het BK biedt een laatste kans voor enkele atleten om zich te plaatsen voor het WK in Eugene midden juli, want de selectie sluit zondagavond af. Volg alle ontwikkelingen hieronder.

25 juni