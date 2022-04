Wát een entertainer: Fury doet fans op Wembley kirren van de pret met geweldige walk-on, na zege pakt hij uit met opvallende serenade

Darts Kim Huybrechts struikelt over eerste horde in German Darts Grand Prix

Kim Huybrechts (PDC-34) is er in München niet in geslaagd zich voor de zestiende finales van de German Darts Grand Prix te plaatsen. In de eerste ronde moest de 36-jarige Antwerpenaar met 6-4 de duimen leggen voor de Let Madars Razma (PDC-44).

16 april