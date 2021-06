Wat een contrast: Belgian Cats vegen vloer aan met Slovenië op EK, groepswinst nog steeds mogelijk

EK basketbalBondscoach Philip Mestdagh wilde vandaag een reactie zien van zijn Belgian Cats op het EK basket - wel, hij kréég ze. De Belgen rolden als een pletwals over Slovenië heen: 92-57. Groepswinst kan zondag nog altijd voor de Cats maar hun lot ligt in handen van Bosnië-Herzegovina.

Hoe groot kan een contrast zijn? De Cats gisteren tegen Bosnië-Herzegovina versus de Cats vandaag tegen Slovenië: dag en nacht. De Belgen waren bij de les, van bij de eerste seconde. Lay-up van Julie Allemand na drie seconden- de toon was gezet. De Cats speelden het uptempo basketbal waar ze op het WK zo voor geprezen werden. Met veel beweging en snelle passing - daar was de poetry in motion weer. Het was genieten voor de supporters in de Rhenus Sports Arena in Straatsburg, waar airconditioning duidelijk nog moet worden uitgevonden. Basketbal in een tropisch klimaat - faut le faire.

Geen enkele speelster stelde teleur en vooral de Cats die gisteren uitblonken in anonimiteit stonden er vandaag wél. Antonio Delaere: aanspeelbaar, efficiënt en doelgericht. Kyara Linskens: gouden handjes - niet voor niets noemen ze haar een shooting guard in het lijf van een center. Ook de invalsters deden het beter. Hanne Mestdagh trof gisteren geen enkele keer raak, vandaag vlogen haar driepunters binnen - met nog een steal erbij was ze met 13 punten topscoorster aan de rust. Serena-Lynn Geldof: scoorde niet maar was erg nuttig en bedreven in het afstoppen van Lisec onder de ring. Tel daar de onfeilbare Emma Meesseman bij, een ontketende Julie Allemand op snelheid en een erg nuttige Kim Mestdagh en zo zag je weer een team op het parket staan - de 55-29-ruststand was niet gestolen.

Volledig scherm Meesseman. © Photo News

Puntensaldo

Het was belangrijk dat de Cats die kloof niet uit handen gaven want zondag zou het puntensaldo wel eens kunnen uitmaken wie groep C wint. Alleen Bosnië-Herzegovina, dat de Belgen gisteren een nederlaag met vijftien punten aansmeerde, heeft z'n lot in eigen handen: als zij Slovenië verslaan, winnen ze de poule en wacht de Cats een heel lastige route op dit EK, met mogelijk titelfavoriet Frankrijk als tegenstander in de kwartfinale.

Om hun kansen gaaf te houden, mochten de Cats de voet dus niet van het gaspedaal halen tegen het nummer 30 op de FIBA-ranking. En dat deden ze ook niet - Billie Massey smeet zelfs een driepunter binnen. Bondscoach Mestdagh roteerde veel en kon zijn basispeelsters de nodige rust gunnen: het zal welgekomen zijn voor zondag tegen Turkije. De Belgen bleven demonstreren, Kim Mestdagh zette het eindoffensief in het vierde kwart met een driepunter in en Linskens tekende voor het slotakkoord. Klus geklaard, op naar de Turken en duimen voor winst van de Slovenen tegen Bosnië-Herzegovina.

België - Slovenië: 92-57

Quarters: 25-14, 55-29; 73-44, 92-57

België: Allemand 6, Delaere 13, K. Mestdagh 11, Meesseman 23, Linskens 14; H. Mestdagh 13, Vanloo 1, Nauwelaers 0, Geldof 6, Bi. Massey 5, Carpréaux 0, Be. Massey 0

Volledig scherm © BELGA