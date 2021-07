Wat een beelden! ‘Dancing Dimi’ pakt het publiek, met opvallend veel Belgische truitjes, helemaal in

Olympische Spelen Ondertus­sen bij Remco en Mauri in Tokio: “Vandaag verkenning eerste 125 kilometer, maandag finale”

17 juli Weinig nieuws onder de rijzende zon, had wielerbondscoach Sven Vanthourenhout gisteren vanuit ankerplaats Maebashi te melden over de Olympische Spelen. En dat is in dit geval goed nieuws. “Na twee dagen aanpassing haspelde Remco Evenepoel zijn eerste echte kwaliteitstraining af. En dat zag er goed uit. Hij oogt rustig en ontspannen, klaagt niet over de jetlag en de warmte. Het zit dus snor.”