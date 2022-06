Wat een beeld: meervoudig olympisch medaillewinnares haalt bewusteloze pupil uit bad op WK zwemmen

De schrik zat er bij alle betrokkenen en op de tribunes flink in. Een deel van de Amerikaanse fans en federatie stond in tranen. Maar er kwam goed nieuws: Alvarez was snel weer bij kennis. “Dit was beangstigend”, vertelde trainster Fuentes na het voorval aan MARCA. “Ik moest in het zwembad springen want de redders deden het niet. De schrik zat er goed in want Anita ademde niet. Gelukkig stelt ze het nu goed. Morgen (vandaag, red.) zal ze een hele dag moeten rusten zodat ze klaar is voor de teamfinale.”