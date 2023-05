“Wat een bedrog”: atlete (18) valt net uit de boot en toont wat ze vindt van deelname transgender

Topdarter Callan Rydz (24) stelt gerust na zorgwekken­de berichten op social media: “Ik maak het goed”

“Ik kan dit niet blijven doen. Darts, bedankt voor alles, het was me het genoegen. Maar ik kan dit echt niet.” Dit zorgwekkende bericht plaatste darter Callan Rydz (24), het nummer 25 op de PDC-ranking, op z’n Instagram Story, niet lang na z’n kansloos verloren wedstrijd tegen Kim Huybrechts op de European Tour in Tsjechië. “Ik heb het mentaal en fysiek heel moeilijk. Ik weet niet meer wat ik moet doen”, schreef hij. Maar vandaag stelt de jonge darter iedereen gerust: “Ik maak het goed. Het is soms gewoon moeilijk om 24 te zijn en alleen maar slecht nieuws te krijgen, en dat heeft me vrijdag even gepakt.”