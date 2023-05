“Wat een bedrog”: atlete (18) valt net uit de boot en toont wat ze vindt van deelname transgender concurrente

Geen mooie ceremonie van een 1.600 meter-loop in Dublin, Californië. Even voordat Johnson op het podium moet als nummer vier, wuift ze even naar het publiek om dan duidelijk te laten weten wat ze ervan vindt. De duim naar beneden. Geen Track & Field-kampioenschap van de staat Californië voor haar. Dat ze eruit gekegeld werd door net de transgender atlete Ryan, die school loopt op de Sonoma Academy, maakt het extra zuur. Tot 2021 maakte Ryan deel uit van de mannenploeg, waarna ze zich outte als trans vrouw en ook de overstap naar het meisjesteam maakte.

Johnson moest vrede nemen met een vierde plaats, waardoor ze zich net niet kwalificeerde voor het kampioenschap. Ryan mag als nummer twee wel gaan.

Dankzij ICONS (Independent Council on Women’s Sport, een netwerk dat opkomt voor deelname van strikt vrouwen in de vrouwencompetities) belandde de video de voorbije zondag online op de sociale media en die werd daar al snel meer dan een miljoen keer bekeken, waarbij Johnson veel steun kreeg en Ryan de nodige kritiek. “Als een gewezen hoogspringkampioen van de staat Californië, vind ik dat dit absoluut nonsens is. Ik schaam me voor onze staat en vind het spijtig voor de meisjes die zijn bedrogen”, schrijft Darren Marble. Opvallend: ICONS maakt in het opschrift boven de video gewag van een trans identificerende man (iemand die nog niet noodzakelijk een geslachtsoperatie heeft ondergaan), terwijl Ryan een trans identificerende vrouw is.

Tijdens de atletiekmeeting waren er ook protesten langs de zijlijn. Met een pancarte ‘Protect female sports’ (bescherm de vrouwensport) wilden enkelen de ongelijkheid aankaarten, al werden zij snel de toegang tot het stadion ontzegd. “Dit is walgelijk en verschrikkelijk agressief”, hoor je een weggestuurde protestante roepen. “Ze gooien ons eruit omdat we zorg dragen voor meisjes en vrouwen.”

Protesten waar Ryan zich niets van aantrok. Achteraf schepte ze zelfs nog wat op over haar tijd (4'55"91). “Dit had ik niet verwacht. Ik heb de voorbije twee weken maar liefst 17 seconden van mijn persoonlijke record gedaan. Ik sta ervan te kijken dat ik onder de vijf minuten ben gegaan.”

Athena Ryan tijdens een interview voor California MileSplit in november 2022.

Wetsvoorstel

Vorige maand nog werd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel goedgekeurd om transgender jongeren te weren uit vrouwensporten. Het Huis, waar de conservatieven een meerderheid hebben, nam die beslissing “in naam van de sportgelijkheid”.

“We moeten de integriteit van de vrouwensport beschermen”, aldus de auteur van het wetsvoorstel, de Republikein Greg Steube. Hij beriep zich voor het voorstel op verschillende verzen uit de Bijbel waarin staat dat God “een man en een vrouw heeft geschapen”. Steube beschuldigde de linkervleugel ervan de Amerikaanse moraal te hebben “geperverteerd” door het “wegvallen van grenzen tussen geslachten” te accepteren.

Het voorstel verbiedt elke school die federale financiering ontvangt om als man geboren personen in vrouwenteams te laten spelen. De tekst maakt echter weinig kans om door de Senaat te worden goedgekeurd, aangezien de Democraten daar de meerderheid hebben.

Ook bij de Internationale Wielerunie (UCI) is het een thema. Zij denken na om in de toekomst een aparte categorie voor transgender personen in te voeren om inclusie te bevorderen en competitievervalsing te vermijden.

Het protest tegen de deelname van Athena Ryan:

