“Wat doet hij nu?”: De Sousa ruikt een break, maar misrekent zich compleet

Het - meestal sterke - rekenwerk in het darts gaat wel meermaals over de tongen. Onze kijkers ontdekten eerder al de wiskundeknobbel van onze co-commentator Erik Clarys - die ook nu snel doorhad dat De Sousa zich had gemist. ‘The Sheriff’ was ooit de beste darter van ons land en becijferde ook de voorbije dagen vliegensvlug mogelijke combinaties. “Eigenlijk reken ik niet, ik weet het gewoon”, zei hij er zelf over in een uitgebreid interview. “Het is een klein beetje vergelijkbaar met een rekenmachine. Je typt twee getallen in en het rekenmachine brengt automatisch de uitkomst. Dat is bij mij ook zo. Al moet ik zeggen dat ik altijd heel goed ben geweest in hoofdrekenen.”