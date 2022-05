“Wat als ik verlies? Dan zal dat wel het einde van mijn carrière zijn”: wat er in Abu Dhabi op het spel staat voor Delfine Persoon

BOKSENAlles of niks. Dat is wat er voor bokser Delfine Persoon vanavond op het spel staat in Abu Dhabi. Niet voor niets vloog ze op en af naar het Midden-Oosten. Dat vraagt om een woordje uitleg van de bokser en haar trainer Filiep Tampere: “Ik heb nog één grote kans en die moet ik nemen.”

Eigenlijk hoorde Delfine Persoon te boksen op het heliplatform van luxehotel Burj Al Arab in Dubai, met uitzicht over de Perzische Golf. Tot sjeik Khalifa, president van de Verenigde Arabische Emiraten, plots de pijp aan Maarten gaf. Heel even stond het leven er stil. Boksen was geen optie meer. Even vreesde Persoon dat er geen herkansing zou komen maar met een weekje uitstel, en op een andere locatie in Abu Dhabi, stapt de politie-inspectrice dan toch in de ring. Tegenover haar: Elhem Mekhaled, alias de Diamant. Een Française van 31, houdster van de WBC-interimtitel bij de supervedergewichten. Op haar teller: veertien overwinningen, nul nederlagen. Een uitdaging dus.

Wat als... Delfine Persoon wint?

Tampere: “Wel, Alycia Baumgardner is de WBC-kampioene maar meteen daarna komt Elhem Mekhaled. Als Delfine haar kan verslaan, dan neemt zij de plek van Mekhaled in als eerste uitdaagster. Als alles dan eerlijk verloopt en ook promotor Eddie Hearn, die ongeveer alle WBC-kampioenen in handen heeft, het spel correct speelt, dan mag Delfine automatisch voor de wereldtitel vechten. Dan is haar carrière nog niet gedaan, want volgens mij maakt Delfine zelfs een grote kans om van Baumgardner te winnen. Haar stijl ligt Delfine wel. Maar eerst met Mekhaled afrekenen. Ik las ergens dat bookmakers Delfine maar acht procent kans geven en Mekhaled 92 procent - ik zou juist het omgekeerde denken (lacht), want Delfine is super in vorm. Ze klaagt altijd over ditjes en datjes, maar ik heb haar de voorbije drie jaar niet zo goed gezien als nu.”

Quote Ik schat mijn kansen op fiftyfifty. Maar in boksen kan je negen ronden voor staan en dan in de tiende knockout gaan. Delfine Persoon

Persoon: “Dan mag ik in het najaar voor de grote WBC-titel boksen. Dat doet dromen, want WBC is de meest begeerde en bekendste van alle boksbonden. Maar eerst moet ik deze horde nemen. Ik ben er klaar voor. Mijn voorbereid was kort maar ça va - ik moest gelukkig niet van nul beginnen, anders was het niet gelukt. Nu schat ik mijn kansen op fiftyfifty. Maar in boksen kan je negen ronden voor staan en dan in de tiende knockout gaan. Ik ben misschien wat ouder dan Mekhaled maar ook wel meer ervaren.”

Wat als... Delfine Persoon verliest?

Tampere: “Maar Delfine gaat winnen... Luister, in dat geval moeten we eens nadenken over het vervolg van haar carrière. Dan zou het kunnen dat ze stopt en we alleen nog een afscheidskamp doen voor haar supporters. Maar als alles normaal loopt en er geen blessures zijn, dan zie ik het niet slecht aflopen. Mekhaled bokst goed en neemt niet vast, maar ze heeft nog nooit tegen een bokser van het kaliber-Delfine gevochten. Delfine lost niet, dat is tien rondes slagen en werken aan een hoog tempo. Ik zag ook dat Mekhaled niet graag achteruit bokst. Als ze tegen Delfine vooruit wil boksen, dan moet ze wel heel sterk zijn. Volgens mij lukt haar dat niet. Ik ben Delfine haar trainer, ik weet waar ze staat en daarom zie ik haar winnen. En wat de arbitrage betreft: ik ga ervan uit dat die neutraal zijn en niemand zal bevoordelen.”

Persoon: “Dan zal dat wel het einde van mijn carrière zijn. Ik ben intussen 37, als ik niet van Mekhaled kan winnen, dan heeft het heeft het niet veel nut om voort te doen. Om dan naar beneden af te glijden... dat zegt me niet veel. Ik heb nog één keer grote kans en die moet ik nemen. Uiteraard ben ik nerveus. Niet omdat ik bang ben om slagen te krijgen, maar om af te gaan - ook al zijn er hier niet veel supporters bij.”