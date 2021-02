Ward Lemmelijn pakt wereldtitel indoorroeien in een nieuw Belgisch record

Beachvolley Duits beachvol­ley­duo zegt af voor World Tour in Qatar omdat ze niet in sportbiki­ni mogen spelen: “We willen dat niet steunen”

22 februari Het Duitse beachvolleybalpaar Julia Sude en Karla Borger stuurt uit onvrede over de cultureel strengere kledijvoorschriften in het World Tour-toernooi in Qatar zijn kat. Ze zien het niet zitten om in 30 graden in t-shirts en knielange broeken te spelen en hekelen de dubbele moraal. “We willen dat niet steunen”, zeggen ze aan Der Spiegel.