Ward Lemmelijn grijpt in Varese naast olympisch roeiticket

Voor Lemmelijn was het pas zijn eerste internationale race op water. Gepokt en gemazeld in het indoorroeien - waar hij het schopte tot wereldkampioen - won hij begin maart outdoor verrassend de nationale trials en gaf de Belgische roeifederatie hem op basis van die prestatie de kans op het Europees olympisch kwalificatietoernooi. In het Italiaanse Varese plaatst de topdrie in de skiff zich voor de Spelen in Tokio.