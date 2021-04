Ward Lemmelijn betaalt leergeld in kwalificatierace Tokio 2021: gele kaart in reeksen, uitgeschakeld voor olympisch ticket in herkansingen

Geen onwaarschijnlijke stunt dus voor Lemmelijn: in zijn eerste grote internationale ervaring zal hij woensdag niet kunnen meestrijden voor een olympisch ticket. De dag begon voor Lemmelijn wat in mineur: was het een beginnersfout of had hij door de zenuwen de tijd uit het oog verloren? Feit is dat hij in de reeksen waar hij was ingedeeld in de tweede heat net iets te laat klaar was aan de start. Uiterlijk twee minuten voor het startsignaal moeten de bootpunten gealigneerd worden, maar bij het afroepen van die tijdslimiet was Lemmelijn nog niet gereed. Gwenda Stevens, voorzitter van de Belgische roeifederatie, was in Varese aanwezig als internationaal jurylid en was er het hart van in dat ze Lemmelijn moest bestraffen: “Ik zag het wat aankomen dat hij voor de start niet mee was in het pak met de andere roeiers. Ik dacht: ‘Dit ga je me toch niet aandoen, Ward?’ Maar hij was 27 seconden te laat, dan kan ik niet anders dan een gele kaart geven.” Dat is op zich niet zo heel erg, behalve als Lemmelijn dan nog een valse start zou veroorzaken. “Dan ligt hij er onherroepelijk uit”, aldus Stevens.