Wanneer spelen de Belgen? En waarom is goud extra belangrijk? Alles wat u moet weten over het EK hockey, te bekijken op VTM

Van 18 tot en met 27 augustus vindt het EK hockey plaats. Met de Red Lions in transitie en de Red Panthers die willen tonen dat ze die reuzenstap hebben gezet - watch out Nederland ? Van het programma over de selectie tot het stadion én dat onze Belgen te bekijken zijn op VTM, VTM 2 en VTM 4: met deze gids bent u helemaal op de hoogte.

Zowel de Red Lions als de Red Panthers eindigden derde op het EK 2021 en kwalificeerden zich zo rechtstreeks voor het EK 2023 in Mönchengladbach.

De Belgische hockeymannen (FIH 2) zijn onderverdeeld in een groep met Engeland (FIH 4), Spanje (FIH 7) en Oostenrijk (FIH 19). De andere poule bestaat uit Nederland (FIH 1), Duitsland (FIH 5), Frankrijk (FIH 12) en Wales (FIH 15). De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de halve finales - de groepswinnaars nemen het op tegen de nummers twee. Vervolgens vindt er een finale en troostfinale plaats. Geraken de Red Lions niet voorbij de groepsfase worden er nog onderlinge duels gespeeld om de plaatsen vijf tot en met acht te bepalen.

Programma Red Lions:

• 20 augustus: Engeland-België (12u30) - VTM 2 of VTM 4

• 21 augustus: België-Spanje (20u30) - VTM

• 23 augustus: België-Oostenrijk (10u) - VTM

• Nadien eventuele halve finale (25 augustus) en finale (27 augustus)

Volledig scherm © BELGA

De Belgische vrouwen (FIH 5) nemen het in de groepsfase op tegen Nederland (FIH 1), eveneens Spanje (FIH 7) en Italië (FIH 17). De andere groep? Duitsland (FIH 4), Engeland (FIH 6), Ierland (FIH 13) en Schotland (FIH 18). Ook hier stoten de halve finalisten door, waarbij de groepswinnaars het opnemen tegen de nummers twee.

Programma Red Panthers:

• 19 augustus: België-Italië (11u) - VTM

• 20 augustus: België-Nederland (17u30) - VTM

• 22 augustus: Spanje-België (17u) - VTM

• Nadien eventuele halve finale (24 augustus) en finale (26 augustus)



Volledig scherm © BELGA

Red Lions:

Keepers: Vincent Vanasch, Loic Van Doren

Verdedigers: Gauthier Boccard, Arthur De Sloover, Alexander Hendrickx, Loick Luypaert, Emmanuel Stockbroekx, Arthur Van Doren

Middenvelders: Félix Denayer, John-John Dohmen, Antoine Kina, Arno Van Dessel, Victor Wegnez

Aanvallers: Cédric Charlier, Nicolas de Kerpel, Nelson Onana, Florent van Aubel, William Ghislain

Bondscoach Michel van den Heuvel was onverbiddelijk voor boegbeeld Tom Boon (33). Naast andere niet-geselecteerden als Tanguy Cosyns (32) en Sébastien Dockier (33) springt zijn naam in het oog als afwezige. Dat betekent ook dat er integratie is van vers topbloed - zie het als de wissel van de wacht na het olympisch goud in Tokio. Zo debuteren Arno Van Dessel (20), Nelson Onana (23) en William Ghislain (24) in de EK-selectie.

KIJK. Van den Heuvel over ontbreken Boon: “Beste keuze voor Belgische hockey”

Red Panthers:

Keepers: Elena Sotgiu, Aisling D’Hooghe

Verdedigers: Vanessa Blockmans, Hélène Brasseur, Lucie Breyne, Stéphanie Vanden Borre, Emma Puvrez

Middenvelders : Camille Belis, Alix Gerniers, Barbara Nelen, Michelle Struijk, Judith Vandermeiren

Aanvallers : Charlotte Englebert, Justine Rasir, Delphine Mariën, Abigail Raye, Louise Versavel, Emily White

Ook hier een mix aan ervaring met nieuw jong geweld. Vanessa Blockmans (21), Camille Belis (18), Delphine Mariën (21) en Emily White (18) zullen hun eerste groot kampioenschap spelen. De meest opvallende naam die bondscoach Raoul Ehren thuislaat is die van Ambre Ballenghien (22). Uit noodzaak. De goalgetter liep op de laatste speeldag van het reguliere seizoen in de competitie een sleutelbeenblessure op en raakt niet tijdig fit.

De wedstrijden worden gespeeld in het Warsteiner Hockeypark - ook wel het SparkassenPark genoemd - in het Duitse Mönchengladbach. Niet voor het eerst strijkt er een groot toernooi neer. In 2006 vond er eveneens het WK voor de heren plaats - toen nog zonder België. Het organiseerde ook het EK 2011. Het is overigens een multifunctioneel stadion, want het American Football-team Mönchengladbach Mavericks heeft er haar thuisbasis en er worden op geregelde tijdstippen concerten georganiseerd. De capaciteit? 9.500 toeschouwers.

KIJK. Hier vindt het EK hockey in Mönchengladbach plaats

“Het is de eerste keer sinds lang dat we weer een beetje de uitdager zijn”, zegt Lions-aanvoerder Denayer. “Duitsland is net wereldkampioen geworden en speelt in eigen huis. Nederland doet het ook ontzettend goed. Net als Engeland. Wij zitten daarentegen in een fase met veel aanpassingen en vernieuwingen. Er moeten nog stappen gezet worden en dit EK is een eerste test. We horen wel bij de favorieten, maar zijn niet de enige.”

Geen transitiefase bij de Panthers. Zij willen tonen welke reuzenstap ze de voorbije twee jaar gezet hebben. Een titel lijkt met Nederland als topfavoriet nog wat hoog gegrepen, maar onze dames hopen te stunten. “We zijn sterker dan ooit en we zijn voor niemand bang”, zegt bondscoach Ehren vol vertrouwen. “Natuurlijk, bij Nederland denken ze er niet over na om hem niét te winnen. Maar we kijken er naar uit om de halve finale te halen en dan te verrassen. Op alle facetten is dit team gegroeid: mentaal, technisch, tactisch maar ook fysiek.”

KIJK. Bondscoach Ehren: “We zijn sterker dan ooit”

Niet enkel de Europese titel staat op het spel. De Europese kampioen verovert een rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen in Parijs 2024. In vorige edities volstond een podiumplek op het EK, de lat ligt nu hoger. De rest moet in januari via het stressvolle olympische kwalificatietoernooi in Spanje of Pakistan een plekje op de Spelen zien te bemachtigen. Wie die EK-titel pakt schenkt zichzelf dus een pak mentale en fysieke rust.

Zoals gezegd pakten de Lions én de Cats op het vorige EK, in Amstelveen, brons. Voor de ene groep was dat een teleurstelling, voor de andere een enorm succes.

Als tweede van de groep, het verloor tegen groepswinnaar Engeland, kwamen de Lions in de halve finales tegen Nederland uit. Tweemaal kwamen ze op voorsprong, tweemaal kwamen onze noorderburen terug - de 2-2 viel vier minuten voor tijd. Shoot-outs, dus. Na een nieuwe nagelbijter delfde België het onderspit. Het kwam hard uit, omdat een straffe reeks zo werd gestopt. België won wel de troostfinale van Engeland - revanche - met 3-2.

GOUD: Nederland

ZILVER: Duitsland

BRONS: België

Volledig scherm Nicolas De Kerpel bij het verlies tegen Nederland. © BELGA

Een ander verhaal bij de Panthers. Daar was het brons onverhoopt. In de groep werden ze tweede na Duitsland. In de halve finale bleek topland Nederland te sterk - allesbehalve een schande. Dat ze in de troostfinale dan toch de kroon op een erg sterk toernooi konden zetten was bijzonder knap. In de wedstrijd om brons domineerden de Panthers - met veel drive en een positieve mindset - tegen Spanje en dat leverde een 3-1-overwinning op.

GOUD: Nederland

ZILVER: Duitsland

BRONS: België

Er wordt gewerkt met dagtickets, niet met wedstrijdtickets. Koopt u bijvoorbeeld een kaartje voor 20 augustus kan u naast de wedstrijd van de Red Lions tegen Engeland ook de drie andere wedstrijden bijwonen die op die dag worden gespeeld. Drie dagen zijn reeds uitverkocht: 19 augustus, 21 augustus en 27 augustus.

Er zijn vier prijscategorieën. De goedkoopste tickets, achter de doelen, starten aan €10,30. Langs de zijlijn - met al dan niet overdekte zitplaatsen - betaalt u minstens €23,50. Er is ook een VIP-arrangement. Wilt u alle tien de matchdagen bijwonen? Dat kan ook. Voor een zogenaamd ‘tournament ticket’ betaalt u minstens €195.

Liever alles volgen vanuit de eigen zetel? De wedstrijden van de Lions en Panthers zijn LIVE te bekijken op VTM, VTM 2 en VTM 4. Thomas Briels, liefst 359 caps op het palmares en een vat vol ervaring en kennis, is de cocommentator van dienst. Op HLN kan u het EK hockey bovendien volgen via onze vertrouwde liveblogs.