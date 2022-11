“Wanneer je een 13-jarige jongen een sport laat uitvinden”: UFC-baas Dana White introduceert met Power Slap (discutabele) vechtsport

De MMA is immens populair. Dat is mede te danken aan Dana White, de grote baas van de UFC (Ultimate Fighting Championship), wat dan weer de grootste MMA-organisatie ter wereld is. Maar de 53-jarige Amerikaanse zakenman heeft nu nieuwe plannen. Gisteren presenteerde hij een nieuwe vechtcompetitie: Power Slap.

Het concept is eenvoudig. Twee tegenstanders staan tegenover elkaar. Een tos bepaalt wie mag beginnen. Beurtelings geven de deelnemers elkaar een mep met de vlakke hand op de wang. Je hebt dertig seconden tijd om die klap uit te delen. Nadien is er een halve minuut herstel, waarna de tegenstrever zijn slag mag uitdelen. Zo gaat het heen en weer. De overwinning wordt bepaald door een knock-out, technische knock-out of op punten. De aanvaller moét met de handpalm slaan, de verdediger mag de slag niet blokkeren of mag niet terugdeinzen.

Zoals wel vaker is er een deal met een televisiestation. De wedstrijden worden in 2023 door TBS uitgezonden. Het gaat om een achtdelige reeks, nadien wordt voor het eerst een Power Slap-rangschikking opgesteld. Het doel is om langzamerhand de hele wereld te veroveren. Of hoe Power Slap even populair moet worden als MMA.

Geen bescherming

“Ik ben erg enthousiast”, aldus White. “Ik ben hier sinds 2017 mee bezig. Ik zag enkele beelden op sociale media en was meteen verslaafd. Ik weet dat dit groots kan worden. Ik weet wat er moet gebeuren om er een échte sport van te maken, zoals de MMA. Samen met de Nevada State Athletic Commission (NSAC) heb ik duidelijke gedefinieerde regels, ranglijsten, gewichtsklassen en medische testen bedacht. Het is een sport voor de moderne sportliefhebber. Dit zal helemaal door zijn dak gaan. Power Slap heeft alles in zich om next level te gaan.”

Volledig scherm Dana White. © REUTERS

Expert stellen zich vragen. “Aangezien er geen enkele verdediging is toegelaten, ga je veel hersenschuddingen en zelfs totale bewusteloosheid krijgen”, schrijft journalist Trent Reinsmith op de UFC-nieuwssite Bloody Elbow. “Dit krijg je wanneer je 13-jarige jongens een nieuwe sport laat uitvinden”, vult zijn collega-journalist Ben Fowlkes aan. Luke Thomas, een vechtsportanalist voor CBS, zegt op Twitter: “Dit is vrij schaamteloos. Er is helemaal geen bescherming. Er zijn totaal geen belemmeringen. Dan kan je evengoed elkaar in de edele delen gaan schoppen.”