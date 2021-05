WADA keurt nieuwe dopingtests goed: “Doorbraak in dopingbestrijding”

EK zwemmen ‘Zwemtop­per­tje’ Roos Vanotter­dijk (16) maakt vandaag vuurdoop op EK: “Ik nieuw boegbeeld? Zo ver kijk ik niet vooruit”

17 mei De bel rinkelt: het EK in Budapest betekent voor Belgische zwemmers een ultieme kans om zich te plaatsen voor de Spelen. Zo is het vandaag benieuwd uitkijken naar supertalent Roos Vanotterdijk (16) op de 100m vlinder. “Tokio halen is geen must, maar zou meegenomen zijn.”