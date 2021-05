Waarom ook België vanavond triomfeert op het WK snooker: coach van zowel winnaar Selby als finalist Murphy is ‘West-Vlaming’

WK snookerHij coachte zevenvoudig wereldkampioen Stephen Hendry, had Luca Brecel acht jaar lang onder zijn hoede en is nu de mental coach van de kersverse wereldkampioen Mark Selby als medefinalist Shaun Murphy. In de iconische ‘Crucible’ in Sheffield werd het na een spannende finale 18-15. Chris Henry (55) is dan wel geboren in Engeland maar woont al meer dan twintig jaar in het West-Vlaamse Varsenare. Dankzij winst op de Dutch Open in 1998, toernooi dat het leven van de nummer één coach in het snooker drastisch veranderde en hem in België deed belanden.

Als er iemand de WK-finale met argusogen volgde, was het Henry wel. Twee van zijn pupillen maakten onderling uit wie de trofee in de lucht mocht hijsen. Selby startte als de lichte favoriet en had steevast de leiding, maar groter dan vier frames werd zijn voorsprong nooit. Met 14-11 ging Selby de finale avondsessie in, bij 17-13 leek hij gewonnen spel te hebben. Murphy won nog twee frames, om zich dan toch gewonnen te geven. Een vierde wereldtitel al voor Selby. 500.000 Britse pond (576.000 euro) extra op de rekening.

“Murphy speelde in die slotfase agressiever en vertrouwde op zijn lange bal, zijn grootste kwaliteit”, aldus Henry. “Maar Selby kon teren op zijn enorme polyvalentie: hij heeft een uitstekend ‘safety shot’, denkt snel en heeft het breakvermogen. Al komt het in die finale frames vooral op één ding aan: het mentale aspect. Het geloof en het vertrouwen hebben dat je kan winnen. Want op dat niveau kan je technisch nog nauwelijks het verschil maken. Dan komt het voor 90% aan op wat er zich tussen die vijftien centimeter in je hoofd afspeelt.”

Volledig scherm Selby en Murphy maken er een spannende finale van. © Photo News

Net daar had Mark Selby het de voorbije jaren bijzonder moeilijk mee. Na drie wereldtitels in 2014, 2016 en 2017 kon hij nog amper een toernooi winnen, de English Open in 2019 uitgezonderd. Even Henry bellen, dan maar. We schrijven juni 2020. En kijk, nog geen jaar later is Selby weer de gevreesde ‘Jester from Leicester’, zoals zijn bijnaam luidt. Hij schreef de European Masters op zijn naam en is dit WK top. Na zijn zege in de halve tegen Bingham (17-15) waren er nog persoonlijke dankbetuigingen van Selby aan het adres van de halve Belg.

Quote Het mooie Brugge, het lekkere eten, het goeie bier. Zeg nu zelf: er zijn slechtere plaatsen in de wereld om te leven he? Chris Henry

“Ik noem het een ‘mentale herbedrading’, het positieve beïnvloeden van ons onderbewustzijn op neurowetenschappelijke basis. Simplistisch komt het er op neer je brein anders te doen reageren en denken, waardoor je zelfbeeld een boost krijgt en uiteindelijk ook je zelfvertrouwen. Nieuwe software voor de hersenen. Dat doe ik via een zevenstappenplan waarbij de vijf zintuigen geprikkeld worden. Ik maak gebruik van veel audio en video om je zelfbewustzijn letterlijk te bombarderen met heel positieve informatie. Selby was een geweldige leerling. Elke dag was hij er een halfuur mee bezig. Zo kwam hij er al snel achter dat er helemaal niets mis was met zijn techniek, louter met zijn visualisatie waarop we hard hebben gewerkt.”

Volledig scherm Henry met de lichtgevende ‘The Balls’, een van zijn trainingstechnieken gericht op het visuele: “Techniek is tastbaar, visualisatie niet.” © twitter chrishenry

Henry kan het weten. Het was de finale van de Dutch Open in 1998 in ‘s Hertogenbosh en hij bakte er in de eerste twee frames werkelijk niets van. Alsof hij niet eens zijn keu kon vasthouden. Om uiteindelijk toch te winnen met 5-4. “Achteraf vroeg ik me af vanwaar dat kwam, dat verschrikkelijk slechte gevoel bij die start. En zo ben ik meer en meer in de mentale fase van de sport beland. Ik coach enkele toppers in het golf (Lee Westwood en Rafa Cabrera Bello, nvdr), vergelijkbaar met snooker omdat het ook een ‘dead ball sport’ is. Na dat toernooi ben ik benaderd door de baas van de Antwerp Matchroom club, of ik niet voor zijn twaalf clubs wou werken. Ik heb aanvaard en zo ben ik eerst in Brugge beland waar ik mijn partner Marie Anne heb leren kennen en later in Varsenare, waar ik onze drie dochters heb zien opgroeien: Grace, Sofie en Ann. “Ik hou van België en West-Vlaanderen in het bijzonder. Het mooie Brugge, het lekkere eten, het goeie bier. Zeg nu zelf: er zijn slechtere plaatsen in de wereld om te leven he?”

Volledig scherm © Photo News

Henry over Brecel: “Moet nu vooral hard werken” Wie zich niet wist te kwalificeren voor het WK, is onze landgenoot Luca Brecel (26). Geen schande nadat hij het niet haalde van latere halve finalist Stuart Bingham (10-5) in de laatste kwalificatieronde. Maar nadat Brecel zich als jongste ooit wist te plaatsen voor het WK in 2012, liggen de verwachtingen hoog. Van zijn twaalfde tot zijn 21ste had Henry Brecel onder zijn hoede. “Tot hij het beter vond meer zijn eigen weg op te gaan. Hij is toen ook met een ander management in zee gegaan in Londen en zo scheidden onze wegen.” “Luca is en blijft een groot talent en een fantastische speler, maar het komt er voor hem nu op aan om veel te spelen tegen de echte toppers. Dat matchritme mist hij.” Zelf wijt Brecel zijn wat mindere prestaties aan een nieuwe keu waaraan zijn brein nog wat moet wennen. “Hopelijk is het voor hem de juiste, één die aan zijn specifieke kwaliteiten en stijl beantwoord. Luca mag nu vooral niet twijfelen. Hij moet nu vooral hard werken.”

Volledig scherm Uit het archief: Brecel met coach Henry toen hij zich in 2012 al plaatste voor het WK in Sheffield. © KOS