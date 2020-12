VTM 4 zendt WK darts LIVE uit - Ontdek in onze handleiding of onze Belgen met Dimitri Van den Bergh op kop kans maken

DartsAlly Pally, dansende entrees en gekke haarsnits. Het WK darts staat weer voor de deur. Met Dimitri Van den Bergh, die een gooi doet naar de wereldtitel, is de belangstelling groter dan ooit. VTM 4 zendt vanaf vandaag het WK zelfs voor het eerst live uit. Om helemaal mee te zijn in de kerstvakantie: de antwoorden op al uw vragen. Darts voor dummies.

Welke Belgen doen mee?

Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker verdedigen de Belgische eer op het WK darts. In totaal zijn er 96 deelnemers. Debutant De Decker (PDC-95) geeft morgen in de eerste ronde de Japanner Edward Foulkes partij. Huybrechts (PDC-39) kijkt zaterdag de Chinees Di Zhuang in de ogen. Van den Bergh (PDC-9), de hoogstgeplaatste Belg, die in de eerste ronde vrij is, neemt het dinsdag in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Engelsman Luke Humphries en de Singaporees Paul Lim.

Volledig scherm Dimitri Van den Bergh. © Getty Images

Hoe ziet zo’n match eruit?

Voor de start van de wedstrijd komt elke speler het podium op, met een eigen gekozen liedje. Vergelijkbaar met een boksmatch. Van den Bergh kiest steevast voor ‘Happy’ van Pharrell Williams mét bijhorend dansje (zie video hieronder). Zo weet u ook meteen waar zijn bijnaam Dancing Dimi vandaan komt.

Eenmaal begonnen, start elke speler met 501 punten. Die moet hij wegspelen door om de beurt drie pijltjes te gooien. De bedoeling is om precies op 0 uit te komen, belangrijk daarbij is dat de laatste pijl een dubbel moet zijn. Dus de buitenste ring of de rode bullseye. Diegene die als eerste op 0 uitkomt, wint de leg. Op het WK darts moet je 3 legs winnen om een set te pakken.

Hoeveel sets moet je pakken om een match te winnen?

• Eerste ronde: best of 5 sets (eerste tot drie sets)

• Tweede ronde: best of 5 sets (eerste tot drie sets)

• Derde ronde: best of 7 sets (eerste tot vier sets)

• Achtste finale: best of 7 sets (eerste tot vier sets)

• Kwartfinale: best of 9 sets (eerste tot vijf sets)

• Halve finale: best of 11 sets (eerste tot zes sets)

• Finale: best of 13 sets (eerste tot zeven sets)

Volledig scherm © Photo News

Wanneer wordt er gespeeld? En wanneer eindigt het WK?

Het toernooi ging gisteravond van start. De eerste twee ronden worden tot en met woensdag 23 december afgewerkt. Dan volgt de traditionele kerstpauze, die drie dagen duurt. Vanaf zondag 27 december wordt de strijd om de wereldtitel hervat met de derde ronde. De finale van het WK darts vindt deze keer op zondag 3 januari plaats. Normaal gesproken wordt de eindstrijd op nieuwjaarsdag gespeeld.

Volledig scherm © Photo News

Wie zijn de favorieten?

De Nederlander Michael van Gerwen, de Schot Peter Wright en de Welshman Gerwyn Price worden aanzien als de drie topfavorieten. Van Gerwen is sinds 2014 de nummer één van de wereld, maar zijn koppositie komt in gevaar. Van Gerwen moet namelijk het toernooi winnen of een ronde verder geraken dan Wright om zijn rivaal voor te blijven. Als Price wereldkampioen wordt, neemt hij de eerste plek over. De Belg Van den Bergh, die vorige maand nog de halve finale van de prestigieuze Grand Slam of Darts haalde, is een outsider.

Volledig scherm Peter Wright als de Grinch (het personage gespeeld door Jim Carrey in de gelijknamige kerstfilm). De 50-jarige Schot staat gekend om zijn gekke kapsels en outfits (zie onderaan). © Photo News

Waar vindt het WK darts plaats?

De darters strijden om de wereldtitel in Alexandra Palace, ook wel ‘Ally Pally’ genoemd. De Londense evenementenhal vormt sinds december 2007 jaarlijks het decor van het PDC WK darts. Voordien werd het toernooi gespeeld in de Circus Tavern in Purfleet. Het PDC WK darts bestaat sinds 1994.

Zijn er fans welkom?

Ja en nee. Aanvankelijk mochten er per sessie duizend mensen aanwezig zijn in Alexandra Palace (zo’n drie keer minder dan normaal), maar de Britse regering verscherpte eerdere deze week de maatregelen. Op de openingsdag zijn er nog wel duizend fans welkom. Maar tot en met 23 december wordt er in Londen zonder publiek gespeeld. De Britse regering beslist later of er na de kerstpauze weer supporters welkom zijn.

Hoeveel prijzengeld valt er te winnen?

Er zit 2.500.000 Engelse pond in de prijzenpot, zo’n 2.770.000 euro. De winnaar krijgt 554.000 euro, de verliezend finalist 222.000 euro. Wie in de eerste ronde uitgeschakeld wordt, ontvangt toch nog 8.300 euro.

Doen er vrouwen mee?

Er nemen dit jaar opnieuw twee dames deel aan het WK darts: Deta Hedman en Lisa Ashton, beiden uit Engeland. Fallon Sherrock, die vorig jaar de derde ronde haalde en zo dartsgeschiedenis schreef, is er deze keer niet bij.

Volledig scherm Fallon Sherrock. © Photo News

Wat is de beste Belgische WK-prestatie tot dusver?

Van den Bergh bereikte tweemaal de kwartfinale op het PDC WK darts (2017 en 2019). Huybrechts sneuvelde in diezelfde ronde in 2011. Nooit schopte een Belg het tot de halve finale op het PDC WK darts. In die andere bond - de BDO, dat intussen ophield met bestaan - haalde Mario Vandenbogaerde vorig jaar de laatste vier.

Volledig scherm Kim Huybrechts. © Photo News

Waar te bekijken: Matchen op VTM 4, hoogtepunten op HLN.be, verslagen in VTM Nieuws

Welke wedstrijden: Alle matchen van de Belgen + álle matchen vanaf derde ronde

- Donderdag 17/12 vanaf 13u: 1ste ronde Mike De Decker

- Zaterdag 19/12 vanaf 13u: 1ste ronde Kim Huybrechts

- maandag 21/12 vanaf 13u: 2de ronde Huybrechts (enkel indien R1 gewonnen)

- dinsdag 22/12 vanaf 13u: 2de ronde De Decker (enkel indien R1 gewonnen)

- dinsdag 22/12 vanaf 19u: 2de ronde Dimitri Van den Bergh

- Zondag 27/12 vanaf 13u en 19u: 3de ronde

- Maandag 28/12 vanaf 13u en 19u: 3de ronde

- Dinsdag 29/12 vanaf 13u en 19u: 3de ronde en 1/8ste finales

- Woensdag 30/12 vanaf 13u en 19u: 1/8ste finales

- Vrijdag 1/1 vanaf 13u en 19u: kwartfinales

- Zaterdag 2/1 vanaf 19u: halve finales

- Zondag 3/1 vanaf 20u30: finale

Commentatoren: Jan Suykens en Jan Rummens

Extra’s: Dagelijkse blik achter de schermen bij Dimitri Van den Bergh, interviews met Belgen

Foto’s van het WK darts 2019

Volledig scherm Kim Huybrechts. © Photo News

Volledig scherm Fallon Sherrock en Chris Dobey. © Photo News

Volledig scherm Dimitri van den Bergh. © Photo News

Volledig scherm Peter Wright en Jeffrey de Zwaan. © Photo News

Volledig scherm Michael Van Gerwen. © Photo News

Volledig scherm Peter Wright. © Photo News

Volledig scherm Michael Van Gerwen en Peter Wright. © Photo News

Volledig scherm Peter Wright. © Photo News

