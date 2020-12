Vrouwenbasketcompetitie kan na twee maanden onderbreking hervatten

Basketbal Okapi Aalst speelt wedstrij­den voor virtueel publiek

24 november Basketbalclub Okapi Aalst biedt zijn supporters de mogelijkheid hun favoriete team in de thuiswedstrijden virtueel aan te moedigen. Via een unieke code krijgt elke fan de kans zich aan te melden. De spelers zien de supporters dan via de ledschermen in zaal Het Forum.