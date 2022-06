“Vroeger kwam mijn werk op één en mijn sport op twee, nu is dat omgekeerd”: Thibaut Vervoort begint vandaag met Belgian Lions aan WK 3x3 in Antwerpen

Gymnastiek Van de Olympische Spelen naar Disneyland: ex-gym­nast Jimmy Verbaeys vindt droomjob in musical ‘The Lion King’

In 2012 schitterde hij nog op het olympisch toneel in Londen, tegenwoordig showt hij zijn acrobatische kunsten in de musical ‘The Lion King’ in Disneyland Parijs. Ex-gymnast Jimmy Verbaeys is apetrots: “Ik heb een beetje m’n droomjob gevonden.”

