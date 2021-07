Vrenz Bleijenbergh niet gekozen in NBA-draft, ontgoocheling en vermoeidheid deden hem kraken: “Maar ik heb mijn droom niet opgegeven”

NBA(Nog) geen NBA voor Vrenz Bleijenbergh (20). Onze landgenoot werd ondanks alle positieve signalen de voorbije nacht tijdens de NBA-draft niet gekozen door één van de dertig NBA-ploegen. De ontgoocheling in kamp-Bleijenbergh was enorm. “De interesse was concreet, NBA-kampioen Milwaukee wilde me op plaats 31”, aldus Bleijenbergh. Een halve dag later, nadat de ontgoocheling was verwerkt, toonde hij zich alweer strijdvaardig.