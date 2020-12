Vorig jaar schreef ze dartsgeschiedenis, dit keer is Fallon Sherrock er niet bij op het WK: “Ik was niet klaar voor dit krankzinnige jaar”

WK dartsEn plots was ze ‘Queen of the Palace’. De eerste vrouw ooit die op het PDC wereldkampioenschap darts een man de aftocht liet blazen. Fallon Sherrock (26), ‘game changer’. Felicitaties van over de hele wereld, de vraag van actrice Sarah Jessica Parker of tennislegende Billie Jean King om eens af te spreken. Eén jaar na haar exploot in het Londense Alexandra Palace is niets nog hetzelfde in het leven van de gewezen kapster.

En of ze er een hectisch jaar opzitten heeft, nadat ze ‘Ally Pally’ verbaasde door eerst Ted Evetts en dan Mensur Suljovic het nakijken te geven. Van de ene demonstratiematch naar de andere in Europa, optredens op televisie, nipt verlies in mei tegen dartslegende Phil Taylor in een wedstrijd die 16.200 Britse pond (17.800 euro) opleverde voor ‘Heroes’, project van de Engelse gezondheidszorg. Ook tijdens de pandemie zag de alleenstaande moeder zich verplicht verschillende balletjes tegelijk hoog te houden. Zelf sukkelt ze met een nierprobleem, haar autistische zoon Rory (6) had thuisonderwijs nodig.

Het zorgde ervoor dat ze minder voorbereid aan de kwalificaties stond om er ook dit jaar opnieuw bij te zijn op het WK. Met verlies tot gevolg. Dat weerhoudt er Sherrock niet van om ook in coronajaar 2020 haar dromen te blijven najagen. “Living the dream”: met die hashtag sluit ze nog menige post op de sociale media af. “Het is een krankzinnig jaar geweest”, zegt ze in een interview met ‘The Times'. “Schrikwekkend zelfs, hoe overweldigend alles was en op welke wijze het op me afkwam. Eerlijk gezegd: ik was er niet klaar voor. Niemand had voor die partij ooit van me gehoord. Erna werd ik plots voor van alles en nog wat gevraagd. Het voelde vooral bevoorrecht aan. Mensen zoals ik doen zo’n dingen niet. Ik ben een gewone vrouw uit Milton Keynes die darts speelt.”

Gelukkig heeft Sherrock er toch vooral van genoten. “Ik ben zo gelukkig en fier op mezelf, ook al was het een rollercoaster van een jaar met die Covid-19. Hopelijk ben ik toch wat een rolmodel geweest voor jongeren, voor jonge meisjes die ook darts willen spelen. Al wil ik dat belang ook niet overschatten. Ik ben toch vooral dat kleine meisje gebleven dat springt van blijdschap omdat ze net wat snoepjes heeft gekregen. Ik speel de sport waarvan ik hou en verdien er ook nog eens geld mee dat ik kan gebruiken voor Rory. En corona was in zekere zin ook nog handig. Eindelijk kon ik de batterijen herladen. Voor dat virus speelde ik quasi non-stop exhibitietoernooien.”

Plots was Fallon Sherrock zo veel meer. Een quizvraag onder andere. In elk Engels televisiespel met wat reputatie, was haar naam het juiste antwoord. “Een onwaarschijnlijke erkenning, zowel voor mezelf als de sport. Het maakt het allemaal zo levensecht. Buiten het darts heb ik dingen kunnen doen waarvan ik ervoor alleen maar kon dromen. Maar ik heb de sport ook gemist, tijdens de lockdown. Een wereldtitel bij de vrouwen of in het gemengd staat hoog op mijn lijstje. Dat moet me echt lukken.”

Het waren ongetwijfeld geanimeerde taferelen, ten huize Sherrock tijdens de lockdown. Haar moeder trok bij het gezinnetje in, zodat Sherrock toch nog voldoende kon darten. “Maar dan plaatste Rory een stoel naast mij, om daarop te gaan staan en mee te spelen. En imiteerde hij het dansje dat ik doe telkens wanneer ik mijn opwachting maak, Katy Perry’s ‘Last Friday Night’. Dan kom ik nog nauwelijks bij van het lachen. Of wanneer ik hem een opmerking maak wanneer hij iets stout gedaan heeft. ‘Oh, OK Fallon Sherrock... zou jij niet beter darts spelen?’”, antwoordt hij me dan sarcastisch. Die lockdown met Rory was een echte uitdaging. Om hem niet altijd voor de tv of zijn iPad te laten zitten. Ik weet niet hoe, maar ik denk wel dat ik het goed gedaan heb. Makkelijk was het niet. Zeker niet toen Rory me bekogelde met likstokken toen ik probeerde te trainen.”

Sherrock valt dit jaar niet te bewonderen op het PDC WK darts. “Ik ben teleurgesteld dat ik me niet heb gekwalificeerd, maar als ik de clips terugkijk, wil ik volgend jaar weer het grote podium op”, zegt ze. Haar Engelse landgenotes Deta Hedman en Lisa Ashton zijn wél van de partij in ‘Ally Pally’. “Ze zijn in staat om, net zoals ik vorig jaar, matchen te winnen”, stelt Sherrock.

