Voormalig wereldkampioen roeien Filippo Mondelli overleden aan gevolgen van botkanker

Atletiek Einde van universi­tai­re carrière in de VS? Sacoor slaat directie­ven in de wind en doet toch mee aan WK aflossin­gen met Belgian Tornados

27 april Een wereldkampioenschap, dat laat je niet zomaar schieten. En dus reisde Jonathan Sacoor (21) vanuit de VS naar België voor het WK aflossingen in Polen. De ‘University of Tennessee’ - de universiteit waaraan hij studeert - wilde absoluut niet dat Sacoor naar België vertrok, en dus lijkt dit het einde te zijn van Sacoors tijd in Knoxville. De universiteit staat er om bekend niet de gemakkelijkste te zijn. Dat mocht ook Martina Weil - de vriendin van Sacoor - al aan de lijve ondervinden.