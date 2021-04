Voormalig topzeilster Evi Van Acker nieuwe TD bij Wind & Watersport Vlaanderen

Zwemmen John Konrads, de man die 26 wereldre­cords zwom, op 78-jarige leeftijd overleden

26 april De Australische zwemmer John Konrads, de olympisch kampioen op de 1.500 meter van de Spelen van Rome 1960, is op 78-jarige leeftijd overleden. Konrads zwom in zijn carrière 26 wereldrecords. Hij werd in 1985 opgenomen in de Hall of Fame van de Australische sport.