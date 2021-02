Voormalig NFL-vedette Vincent Jackson (38) dood teruggevonden in hotel

Atletiek Rani Rosius snelt naar zege op IFAM meeting in Gent

13 februari Geen toptijd maar wel opnieuw een zege voor de jonge sprintbelofte Rani Rosius op de IFAM-meeting in Gent vandaag. De 20-jarige Genkse haalde het in 7.38. Intussen neemt het Belgische gezelschap dat begin maart naar het EK indoor in Torun trekt, verder toe: op een meeting in Luxemburg voldeden hoogspringer Thomas Carmoy en 1.500m-loper Michael Somers aan de EK-limiet.