Voor geld danst de beer: Saoedi’s verleiden topgolfers met prijzengeld dat doet duizelen om voor nieuwe competitie te kiezen

Golf It’s all about the money. Donderdag wordt LIV Golf op de Centurion Club in Londen boven de doopvont gehouden. In ruil voor zo'n 117 miljoen euro bleken Dustin Johnson, het ex-nummer één, en zesvoudig majorwinnaar Phil Mickelson bereid om zich te engageren voor de breakaway tour van Saoedische investeerders. De PGA Tour dreigt met sancties.

In het najaar van 2019, net voor de coronapandemie, deden de eerste geruchten over een Premier Golf League (PGL) de ronde. Al snel werd duidelijk dat de Saoedi’s van plan waren om er fortuinen tegenaan te gooien. Alleen al het prijzengeld deed duizelen: 208 miljoen euro, te verdelen over 48 spelers.

De PGA Tour, de Amerikaanse proftour, was not amused en in januari 2020 sprak commissaris Jay Monahan dreigende taal: wie zich bij de concurrerende tour aansloot, riskeerde een schorsing, mogelijk zelfs levenslang. Van dat standpunt is de PGA nooit meer afgeweken. Ze counterden de PGL ook door een ‘Strategic Alliance’ te sluiten met de European Tour, nu bekend onder DP World Tour: ze stelden hun competitieschema’s beter op elkaar af en gingen samen commerciële partnerships aan.

De Saoedi’s waren not impressed. Ze gingen op hun beurt in zee met LIV Golf Investments en stelden ex-golfer Greg Norman aan als hun nieuwe CEO. De Australiër moest aftoetsen welke spelers bereid waren om toch in te tekenen voor de nieuwe competitie, nu bekend als LIV Golf. Tiger Woods hapte niet toe. Ook al bood Norman hem “een hallucinant bedrag” van “negen getallen” - het zou over net geen miljard gaan.

Wie wel beet, was Dustin Johnson, de ex-nummer één die 28 zeges op de PGA Tour en twee majors op z’n naam heeft staan. ‘DJ’ maakt er geen geheim van dat het hem om de centen te doen is. Sinds hij in 2007 prof werd, golfde hij op de PGA Tour voor 69 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar. Van LIV Golf zou de 37-jarige Amerikaan 117 miljoen euro aan tekengeld krijgen.

En dat terwijl hij in februari nog z’n trouw aan de PGA beloofde. “Dustin dacht er twee jaar over na”, meldde zijn agent David Winkle in een statement. “En hij besliste dat het voor hem en zijn gezin beter was om op het aanbod in te gaan. Hij is dankbaar voor alles wat de PGA Tour deed maar het voorstel was te onweerstaanbaar om af te slaan.” Eén belangrijke sponsor, de Canadese bank, liet Johnson daarop als een baksteen vallen.

Sportswashing

De kwestie ligt gevoelig omdat Saoedi-Arabië de nieuwe competitie financiert, een land dat tal van mensenrechten schendt. Die slechte reputatie trachten ze onder meer met sportswashing op te poetsen: ze leiden de aandacht af door sportevenementen in te richten - zoals Qatar doet met het WK van 2022 - of zich bij sportclubs in te kopen.

Met het grote geld verleiden ze de spelers. Zo zegden ook de Spanjaard Sergio Garcia toe voor het eerste toernooi in Londen, net als Lee Westwood, Louis Oosthuizen, Ian Poulter, Graeme McDowell, Martin Kaymer en zesvoudig majorwinnaar Phil Mickelson, al ging die aardig aan het blunderen tijdens een interview met de website Fire Pit Collective: “‘t Is een akelige bende om je mee in te laten. We weten dat ze Khashoggi (een dissidente journalist, red.) om het leven brachten en dat ze vreselijk scoren op vlak van mensenrechten. Ze vermoordden mensen omdat ze homoseksueel zijn.” Tegelijk beschuldigde hij de PGA Tour ook van “weerzinwekkende hebzucht”.

Waarna Mickelson zich drie maanden in stilzwijgen hulde. Hij blonk uit in afwezigheid, zelfs op de Masters. Sponsors draaiden hem de rug toe. Pas maandag sprak hij weer de pers toe. “Ik draai al dertig jaar mee op de tour, ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging en een nieuwe format.” Dat hij de centen nodig heeft om zijn gokschulden af te lossen - de 51-jarige Amerikaan gaf al toe dat hij 40 miljoen dollar verloor in vier jaar tijd - is nonsens, zei hij aan ‘Sports Illustrated’: “Mijn gokgedrag was roekeloos en gênant maar het vormde geen bedreiging voor mijn financiële gemoedsrust.”

Op de Centurion Club, de eerste halte van LIV Golf, valt 23 miljoen euro aan prijzengeld te rapen. Plus nog eens 18,5 miljoen aan individuele prijzen en 4,6 miljoen in de teamcompetitie. De topdrie in de eindstand na acht toernooien mag 28 miljoen ophalen.

Wat met majors?

De grote vraag is nu vooral: gaan de toppers die voor LIV Golf kiezen nog welkom zijn op de majors? Over een kleine week staat de US Open al op de kalender en drie ex-winnaars zegden toe voor Londen. Laat USGA, dat de US Open inricht, hen toe of niet? Hun standpunt zal mogelijk ook de organisatoren van de andere majors beïnvloeden. En ook de houding van andere profspelers bepalen.

Mickelson is met 45 profzeges levenslang lid van de PGA Tour: een status die hem het recht geeft om de majors te spelen. “En hopelijk blijft dat zo”, zei hij. “Het is belangrijk dat elke speler het recht heeft om aan te treden waar hij maar wil, zonder dat hij z'n lidmaatschap riskeert te verliezen.”

Dustin Johnson zegde z’n lidmaatschap wél op. Hij wacht naar eigen zeggen af hoe de PGA zal reageren op zijn keuze voor concurrent LIV Golf en of hij nog welkom zal zijn op de majors - door zijn palmares is hij in principe zeker van deelname. De Ryder Cup kan hij alvast vergeten - voorlopig toch. “Ik hoop dat ik vroeg of laat weer een kans krijg. De Ryder Cup betekent veel voor mij en ik was altijd trots om mijn land te vertegenwoordigen.”

Anti

Niet alle profs zijn gewonnen voor de lucratieve LIV Golf. Rory McIlroy werd al vroeg benaderd door Norman maar de Brit omschreef de competitie als “op sterven na dood”. Die inschatting bleek fout maar McIlroy, viervoudig majorwinnaar, denkt er niet aan om de traditionele tours te ‘verraden’: “Bekijk het deelnemersveld in Londen: da’s niet om wild van te worden. En kijk dan wie er op datzelfde moment de Canadian Open speelt: dat is een écht toernooi.” Repliek van Norman: “Mannen zoals hij zijn gebrainwasht door de PGA.”

Het beloven nog spannende maanden te worden in het golf.

