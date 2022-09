“Voor de kleintjes is Nina Derwael hun god”: gewezen turnjuffen over eerste jaren van olympische kampioene bij Sta Paraat

Wie Sta Paraat zegt, zegt Nina Derwael. De turnclub uit Hasselt gaf de guitige spring-in-‘t-veld de basis die haar toeliet om uit te groeien tot de olympische kampioene die ze nu is. Het talent van de kleine Nina was dan al onmiskenbaar, getuigen haar oude turnjuffen Lisy Genné en Mady Mertens. “En voor de kleintjes op de club is Nina nu hun god.”

Vier jaar was Nina Derwael toen Mady Mertens zich over haar en nog vijf andere leeftijdsgenootjes bij Sta Paraat ontfermde. De ex-trainster herinnert zich die lichting van zogenaamde ‘Talentjes’ nog goed, net omdat ze alle zes uitblonken. “Maar Nina is de enige die zo ver is geraakt,” vertelt Mertens. “De anderen haakten later door omstandigheden voortijdig af. Zo was er eentje wiens mama haar niet meer naar de trainingen kon brengen. Ik heb zelf echt genoten van dat jaar. En met Nina was er ook meteen een klik. Ze was een spontane en aangename kleuter, die leefde voor het turnen. Ze miste nooit een les. Nina was heel gedreven, net als haar familie. En gelukkig maar want een gymnaste die niet graag komt, dat is een verloren talentje.”

De kleine Nina had beslist talent, vervolgt Mertens. “Eén keer uitleggen en ze had het beet. Ze maakte snel progressie. Nina was heel vinnig, lenig en sterk, en kende geen angst. Allemaal eigenschappen die je nodig hebt om te turnen. Maar dat ze zou uitgroeien tot olympische kampioene... dat had ik niet verwacht. Niemand had dat kunnen voorspellen. België was geen turnland zoals de VS, China of Rusland dat zijn.”

Na een kleine twee jaar schoof Nina Derwael op naar het klasje van Lisy Genné. Zij was het die Marijke Lammens, de mama van Nina Derwael, kon overtuigen om haar dochter op haar elfde - één jaar vroeger dan normaal - naar de topsportschool in Gent te sturen. Bij Sta Paraat was Derwael uitgeleerd, gaf Genné te verstaan. “Als ik zie tot welke resultaten dat heeft geleid, dan ben ik blij dat ik heb aangedrongen,” zegt Genné, huidig secretaris van Sta Paraat. “Want voor haar mama was dat geen makkelijke beslissing om haar enig kind al zo jong te laten gaan.”

Genné merkte al net zo snel als Mertens dat er pit zat in het jonge turnstertje. “Van moeder natuur kreeg ze zaken mee zoals een uitstekende oriëntatie, maar ’t was ook een karaktertje. Hoe hoger ze vloog, hoe beter. Nina was nergens bang van. Maar als ze ergens geen zin in had, dan deed ze het niet, hoor. Of ze moest ze er een goede reden voor krijgen. Nina was een spring in ‘t veld - het moest vooruit gaan. Ze pikte zaken snel op én ze kon die ook op haar lichaam overbrengen. Ik ben blij dat ik Nina als trainster wat kon bijbrengen. En dat goud op de Spelen was natuurlijk het summum. We keken samen op groot scherm op de club naar de finale. Het was zo spannend... bloed, zweet en tranen heeft ons dat gekost (lacht).”

Intussen wordt de Limburgse club altijd in één adem genoemd met Nina Derwael. Dat had als nadeel dat Sta Paraat de toestroom aan nieuwe leden niet meer kan bijhouden. Genné: “Daar heb ik het wel moeilijk mee: er zijn meer aanvragen dan er lesgevers beschikbaar zijn. We moesten een honderdtal gymnasten weigeren. Na elke Olympische Spelen zag je wel een toename maar met Nina is dat nog verdubbeld.” Mertens bevestigt: “Nina was een bom, ook bij andere turnverenigingen zaten er toptalenten. Wij zijn bij Sta Paraat natuurlijk apetrots dat wij met zo’n talent mochten werken. En dat we er toch een kleine verdienste in hadden.”

Die erkentelijkheid is er ook nog altijd bij Nina Derwael, vult Genné aan. “Nina komt nog geregeld naar de zaal. Ze gaf zelfs al trainingen of deed fotosessies met de kinderen. Voor de kleintjes is Nina hun god. En zij knuffelt hen dan ook. Nina is haar club niet vergeten. Als ze de mogelijkheid heeft, maakt ze er tijd voor. Nu heeft Nina wel andere prioriteiten maar ze is altijd welkom.” Zo denkt ook Mertens erover: “Nina is Nina gebleven. Toen ik haar eens feliciteerde en zei hoe trots ik op haar was, antwoordde ze: ‘Dat is ook dankzij u.’ Nina weet van waar ze komt.”

