Volleyproms: kies mee wie speler en speelster van het jaar wordt

27 maart Wil je graag het shirt waarin Nafi Thiam of Elise Vanderelst goud wonnen op het EK indoor? Of dat van Noor Vidts, Isaac Kimeli of de broers Borlée? Dat kan, want de wedstrijdsinglets worden vanaf vandaag geveild voor het goede doel. “We willen graag iets terugdoen voor alle supporters.”