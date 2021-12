Volleybalfederatie blijft Gert Vande Broek steunen na getuigenissen over emotioneel misbruik door gewezen Yellow Tigers

“Toen wij de open brief lazen van de turnsters (eind juli 2020 stelden enkele turnsters het machtsmisbruik in de turnwereld aan de kaak, red.) dachten wij: ‘dit is exact hoe wij ons voelen”, vertelde ex-international Freya Aelbrecht. “Er was bij ons geen fysiek, maar wel emotioneel machtsmisbruik. Machtsvertoon, gemanipuleer, totale controle. Dat is ook ons verhaal.”

Het nationale volleybalteam veroverde in 2013 onder Vande Broek - nog steeds bondscoach en eveneens professor die onderzoek doet naar de invloed van coachgedragingen en coachstijlen op motivatie, prestatie en groepsdynamica - brons op het EK. Historisch, maar de dames kijken er met gemende gevoelens op terug. “Het beeld dat iedereen heeft van de Yellow Tigers, is een verkeerd beeld”, aldus Aelbrecht.

“We waren graag samen en wilden ook beter worden. Maar het was niet altijd makkelijk met de coach en staf die we hadden. Het kon er vrij hard aan toegaan. Zoals het roepen en tieren naar ons. De feedback die we kregen was niet altijd positief opbouwend. Meestal werd er gecoacht met een zeer negatieve weerklank.” Vervolgens las Aelbrecht enkele aanvallen voor. “Worden jullie gesponsord door obesitas? Hoer, vadsige schijtwijven, bende trienen, geit, dom wicht, boerenpaard, dansende discotheekwijven...”

“Die verwensingen wogen enorm op de groep. Na de verloren halve finale op het EK in 2013 werden wij twee uur lang voor het vuil van de straat uitgescholden. Ook dat wij allemaal te dik staan, dat was zo denigrerend. Er hebben een aantal speelsters een uur lang geweend.”

Hélène Rousseaux pikte in: “De bondscoach mag veel eisen van de ploeg. Maar er zijn ook persoonlijke aanvallen geweest. Als je zoiets ziet, is dat vrij choquerend. Toen we brons pakten in 2013, zei iemand dat ik daarvan moest genieten. Maar dat ging echt niet.”

Ook Valérie Courtois, de zus van Rode Duivel Thibaut Courtois, kwam aan het woord: “De bondscoach vond het nodig dat we hard werden aangepakt. Want zo zouden we klaar zijn voor de harde coaches in het buitenland. Maar als je zoveel tijd samen spendeert, heb je een omgeving nodig waar je je goed voelt. En dat was niet het geval.”

Kris Vansnick, de assistent van Vande Broek bij de Yellow Tigers, reageerde inmiddels op de aantijgingen. “Schandalig hoe het tv-programma Gert weergeeft. Hij wordt door vele collega’s zowel binnen als buiten de sport aanzien als een autoriteit in coaching. Een speelster beter maken is zijn credo, hiervoor zal hij alles doen zowel op als naast het veld. Hij is veeleisend op het veld, maar minstens evenveel ondersteunend ernaast.”

Naast Vansnick heeft ook de volleybalfederatie haar steun uitgesproken richting Vande Broek. “Wij hopen dat we nog lang met hem kunnen samenwerken”, reageerde secretaris-generaal Koen Hoeyberghs bij Het Nieuwsblad.

