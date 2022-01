Volleybalclub Menen eerste topclub die sneuvelt door corona: “In deze omstandigheden kunnen we niet verdergaan op het hoogste niveau”

Meer sport Loena Hendrickx huiswaarts met vierde plek op EK kunst­schaat­sen: “Er is nog marge richting Olympische Spelen en WK”

Best of the rest was ze. Het EK kunstschaatsen in Tallinn leek wel het Russisch kampioenschap. Eén, twee en drie: allemaal Russische schaatsers. En dan, op plaats vier: Loena Hendrickx (22) uit Arendonk. Die was terecht heel trots. “De beste van Europa, behalve Rusland: mooi, toch?”

19 januari