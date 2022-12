De bezoekers begonnen met de jonge Van Looveren (19) als spelverdeler. Achten gaf Hoff de voorkeur aan de pas. De Deen stuwde de thuisploeg al snel naar een 10-5-voorsprong. Een goede opslagbeurt van Vandooren en een dubbele receptiefout van Bogachev later was de stand opnieuw in evenwicht. Thuisspeler Overbeeke en bezoeker Abinet (respectievelijk 7 en 8 punten in set 1) scoorden vlot en uiteindelijk trok Aalst het laken naar zich toe. In de tweede beurt liepen de Ajuinen uit tot 13-8. Abinet en co kropen opnieuw dichter, maar Bogachev geraakte op dreef en kapitein Overbeeke benutte met een killblock het setpunt. De veer bij de bezoekers (afgelopen weekend in de beker ook al zwaar onderuit tegen Menen) brak. In de derde set serveerde Bogachev (met onder meer drie aces) van 11-6 naar 19-6. Borgworm raakte met moeite aan de dubbele cijfers.