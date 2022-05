België-Letland 3-0 (25-16, 27-25, 25-16)

De openingswedstrijd in de European Golden League betekende de vuurdoop voor kersvers bondscoach Emanuele Zanini. De Italiaan koos voor een fel verjongde selectie met de amper 19-jarige Basil Dermaux (Roeselare en komend seizoen Menen) als opposite. De jonge Belgen oogden fris en enthousiast. Ze profiteerden optimaal van de fouten bij de tegenstander en gingen via 10-6 en 16-9 naar vlotte winst in de openingsset. In de tweede beurt sloegen de Letten een kloofje, maar met een knap killblock bracht Van Elsen de thuisploeg op gelijke hoogte (10-10). Onder impuls van een verbluffend sterke Desmet (8 punten in set 2) liepen de Red Dragons uit tot 19-16. In het slot spartelde de Letse opposite Platacs nog even tegen, maar het was uitblinker Desmet die met een killblock het derde setpunt benutte.