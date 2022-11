Door de onbeschikbaarheid van Petersson (rug) blijft Aalst-coach Idner Martins roteren op de liberopositie. Tegen de Israëli’s stond Van de Velde in het achterveld, Baetens op de hoek. Sanches (knie) was nog niet speelklaar. Aalst had aan twee winnende sets genoeg om de kwalificatie binnen te halen en had weinig moeite om zijn doel te bereiken.

Toen setter Markovic met een ace de bezoekers op voorsprong bracht (7-8) was dat het teken voor de thuisploeg om een tandje bij te steken. Via een goede opslagreeks van Hoff met onder meer twee aces liep Aalst uit naar 15-10. De kloof was gemaakt en Kfar Saba was niet meer in staat terug te vechten. Zelfde scenario in de tweede set. Pas toen de bezoekers op voorsprong kwamen (9-10), schoten de Ajuinen wakker. Met uitblinker Bogachev aan de opslag ging het naar 17-11 en vlotte setwinst. Met de kwalificatie voor de volgende ronde op zak gaf coach Martins in de overbodige derde set opposite Jansons en hoekspeler Meier, voor respectievelijk Overbeeke en Baetens, nog wat spelgelegenheid. Aalst ging via 5-2 en 12-8 naar 19-11. De thuisploeg kon zich op het einde zelfs nog wat foutjes permitteren.