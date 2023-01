Volleybal: Caruur Gent - Greenyard Maaseik 0-3

Caruur Gent heeft gedurende anderhalve set flink weerwerk geboden tegen Greenyard Maaseik. In het eerste deel van de openingsset bleef de thuisploeg - opnieuw gestart met Ver Eecke - in het spoor van de Limburgers. Het team van coach Van Huffel moest na 13-13 de rol lossen. In de tweede set was Maaseik oppermachtig. De Zwitser Baghdady - goed voor zeven aces met zijn service - speelde zich in de kijker. Ook Reggers was indrukwekkend. Met Brems aan de spelverdeling en Vandecaveye in plaats van Ver Eecke reageerde het Caruur-team erg knap in de derde set. “We bleven strijden tot het laatste punt”, stelde coach Van Huffel tevreden vast. “We zijn, na ons dipje in december, opnieuw op de goede weg. Dat is nodig, want het wordt nog een harde strijd voor een plaats in de play-offs.” (WVM)