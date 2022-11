Gent is een ploeg met vertrouwen, zeker na de knappe prestatie in de Europese debuutmatch (nipte verlies tegen het Turkse Izmir). Fischer – sterk ingevallen tegen Izmir – kreeg als opposite de voorkeur op de Vries. De thuisploeg moet het nog steeds doen zonder de geblesseerden Sanches (knie) en libero Petersson (rug). Ondanks zes opslagmissers had Aalst tot 18-17 nog uitzicht op winst in de eerste set. Met een sterke opslagreeks van Fischer liep Gent uit tot 18-22. Een geslaagd block van Kjær zorgde voor setwinst. Gent ging in de tweede beurt door op zijn enthousiasme en liep uit tot 12-16. Via het duo Bogachev en Overbeeke en een iets stabielere service kroop Aalst – inmiddels met Monteiro in plaats van Hoff aan de pas - dichter. De strijd bleef pittig. Protest leverde libero Breilin prompt een rode kaart op (17-17). Gent herstelde zich en leek bij 20-23 de set te gaan binnenhalen. Bogachev serveerde echter naar 23-23. Overbeeke wendde bij 23-24 Gentse winst af en benutte even later de setbal voor Aalst (1-1). In set 3 en 4 sloeg Gent telkens een kloof en een wisselvallig Aalst was niet bij machte om nog voor spanning te zorgen.